Carne senza documentazione: maxi sequestro in una macelleria  

Carne di vario tipo senza la documentazione sulla provenienza e prive del bollo sanitario in violazione della specifica normativa che lo prevede. Il cibo è stato ritrovato dai carabinieri del Nas di Cagliari durante un’ispezione in una macelleria del centro, in uno dei controllo effettuati in materia di sicurezza igienico sanitaria. Per il titolare è scattata la sanzione amministrativa.

Come emerso dall’ispezione, circa 35 chili di carne suina e altri tre e mezzo di carne ovina non avevano la necessaria documentazione sulla tracciabilità: è così scattato il sequestro per un valore di circa mille euro. Le carni, come evidenziato dai carabinieri del Nas, non avevano il bollo sanitario. «Non è stato possibile verificare in nessun modo come e quando le carni siano state acquistate», hanno fatto sapere dal comando dei Nas.

Gli alimenti sono stati sequestrati ed è scattata la sanzione amministrativa per il responsabile della macelleria. Le verifiche e i servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane in particolare nel settore alimentare e in quello della ristorazione. Sono stati diversi i sequestri e le sanzioni scattate al termine delle ispezioni dei carabinieri.

