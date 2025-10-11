Carne marcia nei frigo spenti, scatta l’allarme 

Il forte odore nauseabondo proveniente da un deposito di un locale chiuso da diverse settimane ha fatto scattare l’allarme ieri pomeriggio in via Napoli alla Marina. L’intervento degli agenti della Polizia Locale e dei Vigili del fuoco ha permesso poi di risalire alle cause della puzza: nei frigoriferi spenti c’era ancora del cibo oramai andato a male.

Sono stati alcuni abitanti della zona a dare l’allarme, segnalando il forte odore e l’aria diventata quasi irrespirabile. Si è temuto anche che in qualche abitazione ci potesse essere il corpo senza vita di una persona. Dopo alcune verifiche, è stato individuato il locale da dove proveniva la puzza. Una volta all’interno, i vigili del fuoco hanno trovato i frigoriferi spenti con all’interno il cibo in avaria.

RIPRODUZIONE RISERVATA