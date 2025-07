Carne, l’esperto assicura: abbattimenti e filiera controllata, a tavola non c’è nessun rischio  

Andrea Sarria guida l’Ordine dei veterinari nel Nord Sardegna. Da Sassari alla Gallura, due poli di eccellenza del comparto bovino sardo. «Rischi per le persone – è la premessa – non ce ne sono. La dermatite nodulare contagiosa non rientra tra le zoonosi, ovvero le malattie infettive che possono essere trasmesse dagli animali agli esseri umani, sia direttamente che indirettamente». Azzerato pure il rischio della carne infetta: «Con gli abbattimenti selettivi non può succedere che un bovino malato finisca sulle nostre tavole. In ogni caso, nemmeno toccando a mani nude i ponfi sugli animali ci può essere contagio. Il virus si trasmette attraverso gli artropodi, sempre tra vitelli, mucche e tori».

Punti chiave

Dunque, l’Lsd, come nell’acronimo inglese, è un problema economico e di salute animale. «A nome dei veterinari del Nord Sardegna – sottolinea il presidente – posso dire che tutti i professionisti sono a disposizione per lavorare con tempestività all’eradicazione della malattia e dare in questo senso il massimo contributo. Ma voglio rassicurare sui rischi nulli per le persone: il Regolamento comunitario numero 687 del 2020 ha reso ancora più stringenti le misure di vigilanza, dapprima previste attraverso il 429 del 2016». C’è poi il tema dei vaccini e una domanda in questi giorni ricorrente sulla qualità della carne di un bovino a cui è stata inoculata una dose. Sarria non ci gira intorno: «Capisco che veniamo da una pandemia che ci ha segnato nel profondo, sia per l’invasività nelle nostre vite che per certi risvolti drammatici. Ma non esiste alcuna evidenza scientifica sul punto». Il veterinario chiarisce che «sugli animali, come per l’uomo, i vaccini possono avere effetti diversi: dalla semplice febbre a situazioni più gravi, ad esempio gli aborti nelle mucche gravide – spiega ancora il veterinario –. Parliamo comunque di condizioni non frequenti che, tuttavia, non vanno messe in relazione con la qualità della carne e con il loro consumo nella nostra alimentazione quotidiana».

Il mercato

Di certo, muove numeri importanti l’economia dei bovini, da carne e da latte. Le imprese dell’Isola hanno raggiunto quota 9.274 per 282.840 capi di bestiame. Rappresentano il sesto comparto nazionale dopo Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Sicilia. La mappa geografica sarda ha cambiato pelle negli ultimi quindici anni: oggi è il Nuorese a raccoglie il maggior numero di allevamenti da carne. Si tratta di una concentrazione di aziende arrivata al 24% del totale regionale, per via della conversione dall’ovicaprino al bovino, quando il prezzo del latte era da fame. Doveva essere la via di fuga dalla Lingua blu, troppo a lungo mal gestita, invece la dermatite nodulare è diventata il nuovo incubo. Anche l’Oristanese somma la stessa percentuale di allevamenti, ma sono prevalenti quelli da latte, per via della presenza della Arborea spa. Al 13% c’è la Gallura, territorio che nell’Isola ha sperimentato prima di tutti la selezione delle specie bovine e tuttora si distingue per l’elevatissima qualità delle carni. Per capire il valore del business, un vitello sardo, razza Limousine, sul mercato nazionale dell’ingrasso viene pagato otto euro al chilo. In media pesa tra i 100 e i 150 chili. Quanto basta per capire che su questi valori gli allevatori vorranno orientare i ristori della Regione. ( al. car. )

