Carne illegale venduta in strada: 6 indagati 

Capi abbattuti e sezionati in piccole stanzine che non rispettano le più elementari norme sanitarie, ma anche carni a rischio che saltano i controlli veterinari e che finiscono vendute a bordo strada dai bagagliai delle auto o consegnati di nascosto direttamente a domicilio. Tra i vari procedimenti che riguardano le frodi in commercio approdati lo scorso anno in Procura sei riguardano la macellazione clandestina, ma sono stati sfornati decreti penali di condanna anche per la vendita di pesce senza la corretta garanzia della catena del freddo e, in un caso, anche per un panificatore abusivo.

I decreti penali

Sei i procedimenti che hanno interessato allevamenti tra la piana di San Lorenzo, nelle campagne di Pirri e ai margini della statale 554. In due casi, un ovile e una porcilaia, in Procura sono arrivate notizie di reato per macellazione clandestina e violazione di norme veterinarie. Nel secondo caso il provvedimento seguiva anche l’ordine di abbattimento di una dozzina di suini, non in regola con i protocolli di contrasto alle epidemie animali. Tra marzo e giugno, poi, saranno discusse in Tribunale anche due opposizioni ad altrettanti decreti penali di condanna per degli ambulanti cagliaritani sorpresi a vendere carni non tracciate nello sterrato accanto alla rotatoria dell’Amsicora. Per entrambi è arrivata una sanzione penale convertita in poco oltre i 1500 euro per violazione di una decreto legislativo del 1992. «Le carni macellate clandestinamente non sono sottoposte ai controlli sanitari previsti dalla legge», chiarisce Paolo Murru, commerciante di carni, «non solo possono essere contaminate da batteri, virus o parassiti che possono causare malattie gravi ai consumatori. Ma non sapendo da dove arrivino si violano anche le norme sul benessere animale: quasi mai, infatti, il bestiame che segue i circuiti paralleli illegali viene stordito prima di essere ucciso, causando così inutili sofferenze». Oltre a essere un reato grave, il commercio di carne irregolare può avere conseguenze negative sia sulla salute pubblica che sull’economia di chi, in regola, si accolla costi di macellazione e tracciabilità molto elevati.

I numeri

Una dozzina, invece, sono i ristoranti cagliaritani che nel 2023 avrebbero violato le norme sulla conservazione e sulla tracciabilità delle merci. In un caso un commerciante è stato denunciato perché trasportava del pesce in un furgone non refrigerato, in violazione della norma sulla catena del freddo. A settembre, invece, è stato segnalato un panificatore abusivo, sprovvisto di laboratorio e non in possesso delle autorizzazioni igienico sanitarie, che vendeva regolarmente il pane in un mercatino. A effettuare i controlli per garantire la sicurezza alimentare ci sono gli ispettori della Asl, la Polizia amministrativa, la Polizia Locale e i carabinieri del Nas. Solo questi ultimi nel 2023 hanno effettuato oltre mille controlli nel settore agroalimentare, nel corso dei quali sono state sequestrate oltre 50 tonnellate di prodotti alimentari irregolari. Una cinquantina i denunciati per frode alimentare.