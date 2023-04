Carne di provenienza ignota: maxi multa 

I prodotti esposti erano privi di etichettatura e di elementi identificativi per la rintracciabilità, in violazione delle norme che disciplinano il commercio di alimentari. Da qui il sequestro di quasi un quintale di carne e multe salate pe r i titolari di un mini-market del centro sono, sanzionati venerdì dai Carabinieri del Nas, intervenuti per una serie di controlli assieme ai colleghi delle stazioni cittadine.

Gli accertamenti sono stati compiuti all’interno di un servizio finalizzato a contrastare il fenomeno degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e mancato rispetto di normative igienico sanitarie nelle attività commerciali. Le sanzioni hanno riguardato un minimarket che tratta anche prodotti etnici: al termine i Nas hanno sequestrato amministrativamente circa 90 chili di carne congelata (pollo, suino e manzo) e multato i titolari per circa 4.500 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA