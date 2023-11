Carne coltivata, +Europa  a Mattarella: «No alla legge» 

Più Europa non molla sulla carne coltivata. Dopo il duro scontro con Coldiretti, annuncia una raccolta di firme per chiedere al presidente Mattarella di non firmare la legge, rinviandol in Parlamento. «Il divieto sulla carne coltivata è un feticcio ideologico del Governo Meloni», rimarca +Europa, «un divieto preventivo e oscurantista che vìola il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica privata, oltre a limitare lo sviluppo della ricerca scientifica nel nostro Paese». Tutto questo «senza che vi siano reali esigenze di tutela della salute, né dell'ambiente, che siano fondate su dati scientifici».

L’iniziativa non è isolata e trova la sponda dell'Associazione Luca Coscioni, che annuncia il ricorso all'Onu: «Chiediamo che tenga in seria considerazione i problemi che le nuove norme creano in termini di violazione del diritto alla scienza», in particolare gli enormi, arbitrari e irragionevoli ostacoli che il decreto frappone al rispetto dell'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali».

La situazione incandescente allerta l'Ue. Un portavoce della Commissione precisa che «il testo non è stato ancora esaminato, quindi non possiamo commentare la legge. La Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta di approvazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA