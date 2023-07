Carmine, le celebrazioni 

Gran finale ieri per le celebrazioni religiose in onore della Beata Vergine del Carmine, che hanno visto l’arcivescovo monsignor Giuseppe Baturi, presiedere la Santa Messa alle 19. La giornata particolarmente calda non ha fermato i fedeli che, numerosi, hanno partecipato anche alla processione, accompagnati dalla banda musicale Bellini e dal gruppo folk asseminese.

Chiusa della mostra di arte sacra allestita nell’oratorio, che ieri ha festeggiato la conclusione delle attività estive in parrocchia. (a. cad.)

