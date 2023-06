Carmine,  chiesa aperta dai volontari 

Unico luogo di “Aperti per voi” in Sardegna, iniziativa del Touring club, è la chiesa del Carmine a Oristano. Realizzata tra il 1776 e il 1785, rappresenta la massima espressione del rococò in Sardegna e, nella sua unica navata e nelle quattro cappelle laterali, conserva intatti cromie e decori, sculture e fregi. Grazie all’impegno dei volontari del Touring, la chiesa del Carmine è aperta ogni mercoledì e sabato dalle 10.30 alle 12.30. È già stata ammirata da più di mille visitatori provenienti da tutto il mondo dal giorno della inaugurazione nel 2019.

Il progetto “Aperti per voi” è fra i 30 da 21 Paesi che hanno ricevuto il più prestigioso premio Europeo per il patrimonio culturale 2023, categoria "Coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini". L’iniziativa di volontariato diffuso favorisce l’apertura continuativa di luoghi d’arte e cultura di varia natura - chiese, palazzi, teatri, musei, giardini, siti archeologici - tutti altrimenti chiusi al pubblico o visitabili con orari limitati. La sua forza risiede nella eccezionale dedizione di una vasta rete di oltre 1.600 volontari attivi su tutto il territorio. Il successo dell'iniziativa è testimoniato dai numeri: 85 luoghi in 35 città di 14 regioni italiane, oltre 21 milioni i visitatori, più di 150mila ore di volontariato donate ogni anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA