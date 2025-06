“Carmine 2025”, arriva Patrizia Marras 

«Le pagine che state per leggere raccontano la storia di una donna e di un uomo, del colpo di fulmine che, giovanissimi, li ha fatti incontrare; del grande amore che ne è scaturito e che ancora li unisce indissolubilmente grazie anche alla comune attività che per entrambi più che lavoro è vocazione quasi religiosa (“Dicono che la moda sia cinica, ma non per noi. Per noi la moda è sentimentale”, dichiara l'autrice.) Raccontano della strana terra-casa dove questa storia è cominciata e dove continuamente ritorna, raccontano di una grande famiglia piena di personaggi stravaganti. Un mondo che sembra immaginario, frutto di un realismo magico alla García Márquez».

Così scrive Bianca Pitzorno nella sua prefazione del libro “La moda non è un mestiere per cuori solitari” di Patrizia Sardo Marras, mettendo in luce le molte anime di un libro che è al tempo stesso il romanzo di formazione di una ragazzina sarda che sogna di viaggiare per il mondo, un mémoir sulla straordinaria avventura imprenditoriale del marchio di moda Antonio Marras, una meditazione piena di humour sui meccanismi del luminoso e spietato mondo del fashion e – soprattutto – la storia di un connubio capace di sprigionare un'impareggiabile creatività.

Con la sua voce allegra e irriverente, Patrizia Marras sarà domani a Cagliari, alle 19.30, protagonista della nuova rassegna “Carmine 2025”. E proprio nella storica piazza del Carmine, insieme a Lorenzo Paolini, condirettore e direttore editoriale de L’Unione Sarda, ripercorrerà il viaggio di due ragazzi partiti da un negozio di stoffe nel centro di Alghero e arrivati sotto i riflettori delle passerelle di Parigi e New York grazie alla fedeltà alle radici unita a un'ardita visionarietà. Ma soprattutto grazie a un amore di coppia che si allarga a una grande famiglia e diventa il laboratorio alchemico dove nascono collezioni di moda piene di poesia: perché, parola di Patrizia Marras, la moda non è un mestiere per cuori solitari. A introdurre la serata, a ingresso gratuito, sarà l’assessora alla Cultura del Comune di Cagliari Maria Francesca Chiappe.

