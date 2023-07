Carmine, 15 giorni di festa in onore della Madonna 

Sono cominciati sabato i 15 giorni di festeggiamenti per la Madonna del Carmine nella omonima chiesetta campestre a Villacidro. La messa e la processione sono state accompagnate dal vento che da sempre caratterizza questo periodo, tanto che i villacidresi chiamano il maestrale di luglio “bentu de su Cramu”. Le messe in pineta si terranno tutti i giorni alle 19, mentre la domenica alle 7 del mattino. Fino a domenica 30 luglio, quando è prevista alle 20,30 la fiaccolata religiosa dai piedi del Carmine alla chiesa di Santa Barbara, il traffico è vietato dalle 6,30 del mattino alle 22 nelle strade campestri da via Libertà a via Carmine e da via Carmine alla chiesetta. ( m. m. )

