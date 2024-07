Carmina Burana, la magia al Saint Remy 

Prendi un luogo carico di storia e fascino come la panoramica terrazza del bastione Saint Remy di Cagliari. Aggiungi la qualità artistica di Orchestra e Coro del Teatro Lirico, insieme a solisti di prim’ordine, e completa il tutto con la soggiogante potenza evocativa dei Carmina Burana di Carl Orff.

C’erano tutti, ieri sera, gli ingredienti del perfetto appuntamento di musica sotto le stelle, tappa inaugurale dell'attività estiva 2024 dell’ente musicale cagliaritano premiata dal sold out (sarà così anche per la replica di oggi, in programma alle 21) e dagli applausi di un pubblico entusiasta a dispetto dell’afa imperante.

Guidati dal direttore croato Jure Bučević, i complessi stabili del Teatro Lirico non hanno deluso le aspettative, al pari delle voci soliste - il soprano cagliaritano Ilaria Vanacore, il tenore sassarese Matteo Desole e il baritono romano Daniele Terenzi – perfettamente a loro agio in un contesto nuovo per la musica classica.

Mossa senz’altro azzeccata, quella della dirigenza del Lirico, di mettere in scena il grande repertorio in uno degli angoli più iconici della città, secondo un progetto che fino al 10 agosto coinvolgerà altre sedi quali il Lazzaretto di Sant’Elia, il Parco della Musica e il Sagrato della Basilica di Bonaria.

Ma l’attività musicale estiva del Lirico andrà oltre le porte del capoluogo: il 16 e 18 luglio sono in programma due esibizioni nella magica cornice dell'area archeologica di Tharros, dedicati alle più celebri arie d’opera e, ancora una volta, agli immortali Carmina Burana di Orff. (red. est.)

