Carmen Consoli e Roy Paci all’Arena fenicia 

Due nomi di grido per il festival musicale che si svolge durante l’estate all’arena fenicia di Sant’Antioco. In particolare, due date vedono inseriti altrettanti nomi di rilievo. Si tratta di Carmen Consoli che animerà il palco allestito a ridosso del parco archeologico il 21 agosto con il concerto-evento “Terra ca nun senti” con cui la ha omaggiato la tradizione musicale siciliana e che ha portato anche negli Usa nel tour appena concluso con l’ultima tappa, quella di Miami. Il 3 agosto sarà invece la tromba di Roy Paci a far da cornice al suggestivo scenario dell’arena fenicia. L’ingresso alla zona spettacoli è in via Carducci ed è previsto il pagamento di un biglietto. Gratuito invece lo spettacolo del cantante Pago che il giorno 1 agosto dovrà animare la serata prevista nel programma dei festeggiamenti civili estivi dedicati al patrono Sant’Antioco. Lo spettacolo è in programma nella centralissima piazza Umberto dove sono ancora in corso i lavori di rifacimento. Nel programma figurano le rassegne musicali di FestArtes e Sulky Rock. L’assessorato ha anche bandito l’organizzazione di una serie di pariglie per inserirle nel programma e recuperare una tradizione che fino a qualche anno fa era stata restituita alla cittadinanza dalla Pro loco. (s. g.)

