Carmen Consoli  «Cagliari, arrivo!» Doppietta a teatro 

Parte dalla Sicilia la nuova avventura in musica di Carmen Consoli, tornata sulle scene venerdì con “Amuri Luci”, il nuovo album, che il 18 e 19 dicembre la porterà dal vivo al Teatro Massimo di Cagliari, e primo capitolo di una trilogia, con cui la Cantantessa darà voce alle diverse anime della sua musica: oltre a quella legata alle sue radici siciliane, quella rock e quella cantautorale. La cadenza delle uscite è da definire, potrebbe trattarsi dei prossimi mesi o chissà, ma «la prescia non è il mio tempo», ha fatto sapere l’artista in conferenza stampa a Milano e, poi, “Amuri Luci” è un disco da assaporare lentamente. D’altro canto, a questo progetto, che promette di essere un viaggio nelle profondità della sua identità artistica, Carmen ha dedicato anni di ricerca. Una ricerca filologica, innanzitutto, perché qui parte tutto dalla lingua, anzi, dalle lingue: il siciliano (la sua lingua madre), il latino e il greco antico. «Lingue morte? No, studiarle mi ha permesso di indagare il nostro dna culturale».

Un po’ di Sardegna

«Ho seguito il poeta Quinto Ennio» - salentino, trapiantato a Roma, anche se un’ipotesi remota lo vorrebbe nativo della Sardegna, dove fu di stanza durante la Seconda Guerra Punica - «che si definiva “trifonico”, parlante tre lingue e quindi portatore di “tre cuori”», ha raccontato Carmen, che un legame forte con l’Isola, qui, lo ha steso anche duettando con Mahmood ne “La terra di Hamdis”. «È ispirata ai versi di Ibn Hamdis, poeta siculo-arabo, costretto a lasciare la Sicilia e a peregrinare per il Mediterraneo arabo dopo la conquista normanna. Profugo ed esiliato, per tutta la vita rimpianse la sua terra natia», ha spiegato la Cantantessa. «La sua è una storia dell’XI secolo, ma scorre parallelamente fino a intrecciarsi con il nostro drammatico presente di guerra, sopraffazioni, migrazioni forzate. Mahmood, con la sua voce calda e intensa, è venuto in mio aiuto per dare più forza a questa mia ribellione contro il dio denaro e i diavoli armati. L’ho fatto cantare in siciliano e ne ho apprezzato l’accuratezza. Insieme invochiamo il vento, perché possa sciogliere il pianto e spegnere questo inferno».

La Sicilia

Il risultato è di immensa poesia, sulle ali della quale, spinto dal soffio di “Amuri e Luci”, due facce della stessa medaglia, vola il messaggio sociopolitico di questo disco, il più militante nella carriera della Consoli. «Il siciliano tira fuori da me una sorta di spirito critico, forse, la mia parte più impegnata socialmente e politicamente. Chissà perché, questa lingua mi fa diventare polemica!», ha continuato. «E oggi ci sono diversi motivi per avere un certo tipo di disappunto». Così i temi si affastellano, in un intreccio di piani temporali, storie, lingue, personaggi, miti, che conferiscono una profondità prolifica a questo lavoro.

Musica e poesia

Undici tracce, registrate in presa diretta, in un casolare nelle campagne catanesi: «Ho usato anche una chitarra di metà Ottocento, appartenuta a una mia trisavola», ha raccontato Carmen. «Mi connetteva con il passato». I momenti salienti, sono nella title track “Amuri Luci”, dedicata a Giovanni Impastato, che ha consacrato l’intera vita a raccogliere l’eredità e la lotta del fratello Peppino, ucciso dalla mafia; in “Mamma Tedesca”, sui versi di Ignazio Buttitta, come “Parlu cu tia” ft. Jovanotti, potente inno alla ribellione, «perché chi accetta il disprezzo e il sopruso del padrone senza alzare la testa ne è complice».

RIPRODUZIONE RISERVATA