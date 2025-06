Carmelitane, costituita la Comunità 

Grande festa nella chiesa di Sacro Cuore dove c’è stata la nascita ufficiale della Comunità dei Carmelitani e delle Carmelitane scalze della riforma di Santa Teresa D’Avila. Per ora ne fa parte solo un gruppo di donne ma la Comunità è aperta anche agli uomini che volessero farne parte.

La cerimonia è stata presieduta dal padre provinciale dei Carmelitani scalzi Padre Gabriele Biccai. Con lui anche l’assistente della Comunità padre Francesco Becchini. «L’ordine dei carmelitani» ha spiegato padre Biccai, «è formato da farti monache e terziari che sono appunto i laici come quelli di questa nuova Comunità appena costituita qui a Sacro Cuore. Si occuperanno di tutto, dalla preghiera, ad animare la liturgia, a cantare nel coro. Sono in pratica a disposizione del parroco don Antonello Piras». Già lo scorso anno le Carmelitane avevano prestato il giuramento in attesa proprio della nascita della Comunità.

