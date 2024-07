Carlos Sainz alla Williams dal 2025 

Carlos Sainz correrà con la Williams dalla stagione 2025 del mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo, quest'anno alla Ferrari, ha firmato un contratto di due anni, più opzione per una eventuale estensione. In Formula 1 fino a oggi Sainz, 29 anni, ha ottenuto tre vittorie in gara, 23 podi, oltre 1.100 punti ed è attualmente quinto nel campionato piloti di questa stagione. Dall'anno prossimo affiancherà Alex Albon e continuerà a gareggiare col numero 55. La Williams Racing ha anche ringraziato Logan Sargeant «per il duro lavoro e la dedizione dimostrati negli ultimi due anni». Laureato alla Williams Driver Academy, Logan, arrivando 10° ad Austin nel 2023, è diventato il primo pilota statunitense a segnare un punto in 30 anni, e ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo del team».

