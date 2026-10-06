Carlos, niente Juventus Rodríguez in campo in India con l’Uruguay 

Il Cagliari si rimette in marcia dopo due giorni di riposo, nel mirino c’è la Juventus. I rossoblù si sono ritrovati ieri pomeriggio ad Asseminello per la ripresa della preparazione in vista della ripartenza del campionato dopo la maxi sosta con il match contro i bianconeri di Spalletti in programma domenica sera alla Domus.

I nazionali

Nel gruppo che ha svolto l’allenamento completo c’erano anche il gambiano Fadera e lo zambiano Liteta, nell’Isola già da qualche giorno dopo gli impegni con le proprie Nazionali per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa. Si sono limitati a svolgere un lavoro defaticante, invece, gli azzurri Maldini e Romano, in campo con l’Italia l’altro ieri a Bologna contro la Turchia. Attesi per oggi e sotto osservazione lo slovacco Obert e l’albanese Sherriche che hanno accusato degli acciacchi in allenamento come segnalato dai rispettivi commissari tecnici. E sempre nella giornata di oggi, dovrebbe tornare in Italia Rodríguez, che ha contribuito ieri al 6-1 dell’Uruguay sull’India nell’amichevole giocata a Calcutta, subentrando al 63’. Ufficialmente è la seconda uscita con la Celeste per lui, di fatto l’esordio essendo quella precedente (risalente al 2024) una formazione sperimentale. «Un’emozione indescrivibile», ha dichiarato il difensore rossoblù al termine della gara.

L’infermeria

Entro domani, dunque, Pisacane potrà fare il punto in vista della gara con la Juve. Alla quale non parteciperà sicuramente Kevin Carlos, tradito da quadricipite alla vigilia della partita con il Rayo Vallecano. Gli accertamenti ai quali si è sottoposto l’attaccante spagnolo hanno evidenziato una micro lesione. Niente Juventus, dunque. Se ne riparlerà - eventualmente - per il match successivo a Monza. Tra gli indisponibili anche Deiola, reduce da un intervento di pulizia del ginocchio. Dovrebbe rimettersi a disposizione a fine mese.

Ha iniziato, a sua volta, a contare i giorni che lo separano dal ritorno in campo Trepy. Dovrebbe approfittare della sosta di metà novembre per aggregarsi al gruppo, invece, Idrissi. Tempi decisamente più lunghi per Felici, tradito pure lui dal crociato. (f.g.)

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