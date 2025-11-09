Carlos Alcaraz si presenta alla grande Vola il doppio azzurro: battuti i numeri uno 

Carlos Alcaraz torna ad incantare la Inalpi Arena nella partita d'esordio alle Atp Finals. Anche se solo a sprazzi, lo spagnolo ha mostrato le sue doti e la sua tecnica straordinaria. Palle corte, passanti, volées che hanno fiaccato la resistenza di un mai domo Alex De Minaur. Alla fine lo spagnolo, in procinto di tornare numero 1 al mondo, ha vinto in due set 7-6 (5), 6-2. La sfida a Sinner è lanciata. Alcaraz ha però ha dovuto fare i conti con la proverbiale grinta di De Minaur, così il primo set è scivolato via sui binari dell'equilibrio, tra scambi spettacolari e qualche errore di misura. I due si sono spinti fino al 6-6: al tiebreak Carlitos ha alzato il livello ed ha chiuso 7-5. Il secondo parziale invece è stato senza storia: all'inizio break e controbreak, poi il fuoriclasse di Murcia ha messo la freccia ed è volato fino al 6-2 finale. «Sono davvero contento del mio livello, il primo incontro non è mai facile», ha detto lo spagnolo, «il campo l'ho trovato più veloce, molto più veloce di Parigi, e ho dovuto adattarmi. Mi piace».

Nel match serale, il tedesco Zverev ha superato l’americano Shelton in due set. Se nel primo il tedesco è andato via sereno sul 6-3, nel secondo è stato l’americano a gettare via il parziale: sul 6-6, in vantaggio 5-3 nel tie break, si è fatto rimontare fino all’8-6 finale.

Il doppio c’è

Grandi emozioni sono arrivate anche dal torneo di doppio. La coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha travolto i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, numeri 1 mondiali: 7-5 6-3 dopo un'ora e 22 minuti di giorno. Gli azzurri sono partiti con il freno a mano tirato (nel primo game hanno dovuto recuperare da 0-40) e poi, piano piano, sono saliti di tono e sono riusciti ad imbrigliare nella loro rete gli avversari. Molto bene al servizio, sicuri sotto rete, generosi in difesa. Sospinti dal gran tifo della Inalpi Arena. Nel primo set hanno fatto lo strappo decisivo sul 6-5, sfruttando un doppio fallo di Glasspool. Nel secondo set determinante è stato il sesto game con il break che li ha spinti verso il successo.

