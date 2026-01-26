Carlomagno «è pentito». Sequestrata la villetta dei genitori 

Anguillara. Nuovo sviluppo nel femminicidio di Anguillara del 9 gennaio. I pm di Civitavecchia, che ora indagano anche per istigazione al suicidio, hanno disposto il sequestro della villetta dei genitori di Claudio Carlomagno, trovati impiccati sabato sera. Dal carcere intanto il reo confesso si dichiara «pentito» per aver ucciso sua moglie Federica Torzullo. Ora l’obiettivo di chi indaga è capire se nella casa dei suoi genitori, che hanno lasciato un messaggio all’altro figlio con le ragioni del loro gesto, ci siano elementi utili all’indagine. Gli inquirenti hanno disposto l’autopsia, che verrà svolta oggi nell’istituto di medicina legale de La Sapienza. Sotto la lente dei carabinieri lo scritto lasciato da Maria (ex assessora al Comune di Anguillara) e Pasquale Carlomagno nell’appartamento a Roma del figlio Davide. Nel testo si farebbe riferimento anche alla gogna social a cui la famiglia è stata sottoposta dopo l’assassinio della nuora. A lanciare l’allarme è stato proprio il figlio, dopo avere trovato la lettera d'addio dei genitori che aveva ospitato per alcuni giorni. Non è escluso che i pm possano avviare accertamenti sui messaggi di odio, arrivati anche sui profili social della coppia, per tentare di risalire agli autori. Carlomagno ieri ha ricevuto in carcere la visita del suo avvocato, Andrea Miroli. «Si trova in una situazione di forte turbamento. È provato, consapevole e chiede notizie del figlio», dice il legale. L’uomo è seguito dagli psicologi della struttura carceraria e di fatto controllato a vista. L’indagine intanto prosegue, per escludere eventuali complici che avrebbero aiutato Carlomagno dopo il delitto, quando ha sepolto il cadavere nei pressi della sua azienda. Forse già domani i carabinieri potrebbero tornare con gli esperti del Ris nella villetta di Anguillara dove la coppia viveva - anche i due se erano di fatto separati da un anno – per effettuare un accertamento irripetibile anche sull’auto.

