Sette giganteschi impianti offshore, con 269 pale, minacciano il futuro di Carloforte e delle coste del Sulcis: il turismo, la pesca del tonno, l’economia del territorio. Tutti i sindaci hanno detto no, ma i progetti (c’è anche Eni) vanno avanti. Clima di rivolta anche per gli impianti a mare davanti ad Alghero. La raccolta di firme per Pratobello 24 va avanti con successo in tutta l’Isola.

