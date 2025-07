Carloforte Music Fest, classica alle stelle  

Grandi stelle e splendidi talenti per l’undicesima edizione del Carloforte Music Festival, che da stasera fino all’11 agosto 2025 trasformerà l’isola di San Pietro nella capitale sarda della musica classica estiva. Un’undicesima edizione di altissimo livello con dieci appuntamenti da non perdere, ospitati nello storico Teatro Cavallera e nella sala concerti dell’Hotel Hieracon, sotto la direzione artistica del Maestro Andrea Tusacciu che tornerà anche alla guida della Carloforte Festival Orchestra in occasione del concerto di chiusura insieme a due star internazionali come il violinista e compositore austriaco Yury Revich e la pianista Theodosia Ntokou, allieva prediletta della grandissima Marta Arghelich.

I protagonisti

Tra gli ospiti, alla sua prima volta a Carloforte, Alevtina Ioffe, direttrice d’orchestra russa, prima donna a dirigere stabilmente un’importante istituzione musicale, il Mikhailovsky Theatre di San Pietroburgo. Ha diretto in teatri prestigiosi come la Deutsche Oper Berlin, GöteborgsOperan e la Seattle Opera, e da quest’anno è direttrice principale dell’Opera di Berna. Ioffe dirigerà la Carloforte Festival Orchestra nello spettacolo d’apertura di stasera che vedrà sul palco lo straordinario talento violinistico di Anna Tifu, “madrina” del Festival, insieme al pianista e compositore Romeo Scaccia. «Siamo onorati di ospitare artisti di altissimo livello», dice Andrea Tusacciu, «musicisti che portano con sé il rigore della grande scuola e la forza dell’esperienza. Al loro fianco, come sempre, ci sono i giovani. Giovani musicisti pieni di talento, sogni, e anche di quella fatica che troppo spesso viene nascosta dietro le quinte».

Il programma

Il via dunque stasera, ore 21.30 al Teatro Cavallera, con il concerto dal titolo “Due Universi”, che vedrà protagonisti la violinista Anna Tifu, il pianista Romeo Scaccia e la Carloforte Festival Orchestra, diretta da Alevtina Ioffe. Un evento speciale, in co-produzione con il festival Creuza de Mà. Un programma di grandissimo fascino che proporrà Tchaikovsky e Piazzolla con diversi arrangiamenti curati dallo stesso Romeo Scaccia. Domani, alle 19.30, ci si sposta all’Hotel Hieracon per “Menu à la carte”, recital pianistico con Paolo Ehrenheim, sempre all’Hotel Hieracon (ore 19.30), sarà la volta di Liszt Rock, recital del pianista Sebastian Di Bin: un omaggio all’estro e alla potenza visionaria di Franz Liszt, tra virtuosismo e romanticismo.

Suggestioni e melodie

Arpa lirica, con il tenore Giuseppe Talamo e l’arpista Joel Von Lerber, sul palco il primo agosto (21.30, Teatro Cavallera). Un concerto che spazia da Faurè a Smetana, Donizetti e Puccini, che fonde voce e arpa. Il 2 agosto (ore 19.30, Hotel Hieracon), il duo formato dal violinista Francesco Pavan e dal pianista Mattia Casu darà vita al concerto “Specchio dell’anima”, un viaggio tra melodie dense di emozione e introspezione. Il giorno seguente, ancora all’Hotel Hieracon (ore 19.30), il giovane talento Filippo Piredda sarà protagonista di “Luci lontane”, un programma pianistico tra impressionismo e contemporaneità. Il festival prosegue il 5 agosto al Teatro Cavallera (ore 21.30) con “Frammenti di un sogno”, recital del pianista Giuseppe Andaloro, tra i più apprezzati interpreti della scena internazionale.

Il grande ritorno

6 agosto (ore 19.30, Hotel Hieracon) il soprano Sharon Tadmor e la pianista Maria José Palla proporranno “Dialoghi romantici”.agosto il sipario del Teatro Cavallera si riapre (ore 21.30) per accogliere Jean-Marc Luisada, pianista francese di fama mondiale, con “Fantasia di notturni”, da Chopin ai grandi romantici europei. Chiusura l’11 agosto (ore 21.30, Teatro Cavallera) con Gran Finale Brillante, che vedrà il ritorno sul palco della Carloforte Festival Orchestra sotto la direzione del maestro Andrea Tusacciu, con due star internazionali come il violinista Yury Revich e la pianista Theodosia Ntokou.

