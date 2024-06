Carloforte come il Belgio «Le pale nel mare del Nord non mettono in fuga i tonni» 

«Non sono ipotizzabili effetti significativi di alcun tipo sulla pesca del tonno». Mentre tra Carloforte e Portoscuso le comunità locali sono sul piede di guerra per gli effetti che i parchi eolici off shore potrebbero avere sulla rotta del tonno rosso, la Piam Tonnare ha segnalato alla Capitaneria di porto di Carloforte la torbidità insolita dell’acqua che avrebbe causato la fuga dei tonni dopo le trivellazioni dei mesi scorsi. Ora la Ichnusa Wind Power ha presentato al ministero dell’Ambiente e dalla Sicurezza energetica le integrazioni rispetto alle osservazioni fatte dal Mase dai Comuni interessati che comprendono uno studio fatto in Belgio.

I tonni

Lo scoglio più grande è la pesca del tonno: i due Comuni costieri direttamente interessati dal passaggio dei tonni, Portoscuso e Carloforte, hanno approvato all’unanimità due ordini del giorno in cui esprimono tutta la preoccupazione per un’attività produttiva unica nel Mediterraneo, oltre che simbolo storico e culturale del Sulcis Iglesiente. «È proprio per questo che grande attenzione è stata posta alle possibili ripercussioni determinate da interferenze di carattere acustico e/o elettromagnetico sugli individui della specie», si legge nelle integrazioni della Ichnusa Wind Power che cita inoltre i risultati di un programma di monitoraggio svolto in Belgio su aree occupate da parchi eolici off shore. «Gli studi sul tonno rosso e sugli effetti dell’eolico off shore possono essere svolti solo qui da noi, partendo dalle nostre condizioni climatiche e dal nostro ecosistema - dice Pier Greco, della Piam di Carloforte - confrontandosi con gli operatori, con i tecnici e i rais, con l’università di Cagliari che vanta uno dei maggiori esperti al mondo in tema di tonno, il professor Piero Addis. Le uniche tonnare attive sono qui da noi, gli studi devono essere fatti qui, non in Belgio». L’altra perplessità sollevata dai Comuni nei loro pareri contrari al mega parco galleggiante riguarda i danni per il settore della pesca che potrebbe essere limitata dall’aree di interdizione intorno ad ogni singola pala. «La perdita imputabile all’interdizione dell’area marina - risponde la società nelle integrazioni - sarebbe limitata a meno di 99 mila euro all’anno da ripartire sulle 7 marinerie operanti nella macroarea di progetto». La Ichnusa Wind Power apre le porte ad un confronto con le associazioni di categoria nei prossimi mesi.

Su Pranu

Nelle integrazioni della società si parla anche dell’antica tonnara di Su Pranu, a Portoscuso, un luogo simbolico che negli anni è stato in parte ristrutturato e destinato ad appuntamenti culturali, oltre ad essere un sito molto gettonato per visite guidate ed eventi vari. La Ichnusa Wind Power ci vedrebbe bene anche un centro di informazioni sul parco eolico galleggiante che vorrebbe installare davanti alla costa. «Si propone una collaborazione per un’ulteriore riqualificazione della tonnara - si legge nei documenti depositati al Mase - che possa rafforzare il suo ruolo centrale come punto di aggregazione e identità. La tonnara potrebbe quindi ospitare, ad esempio, un centro di informazioni sul parco eolico e tematiche di economia circolare o offrire spazi per attività culturali temporanee». C’è un mese di tempo per le osservazioni scritte sulle integrazioni della Ichnusa Wind Power, un progetto di parco eolico galleggiante da 504 megawatt, al largo di Carloforte e Portoscuso, con un cavidotto che toccherà terra a Portovesme per poi dirigersi verso la sottostazione elettrica da costruire in un’area messa a disposizione dal Consorzio industriale.

RIPRODUZIONE RISERVATA