Carlo, trionfo e incognite di un re 

Londra. Il Regno Unito decreta - a colpi di numeri sull’audience televisiva e di squilli di tromba del coro mediatico - «il trionfo» di Carlo e Camilla, consacrati re e regina anche con la solennità dell’incoronazione formale nell’abbazia di Westminster, dopo un’anticamera di 70 anni decisa dal fato. Ma mentre i festeggiamenti sono proseguiti per il secondo giorno - con le tavolate popolari all’aperto degli street party celebrativi e il concerto di gala nel parco di Windsor - è ormai giocoforza proiettarsi sul futuro: sulle luci e le ombre che si allungano sul cammino di Carlo, erede meno inattaccabile dell’indimenticata Elisabetta II la longeva.

Non senza la coda velenosa delle polemiche sul trattamento inferto alle frange di anti-monarchici militanti messe a tacere senza troppi complimenti, e decine di fermi di polizia, ai margini dell'entusiastico clamore collettivo. La domenica del lungo weekend cerimoniale britannico, destinato a partorire ancora un lunedì non lavorativo, è stata segnata dal commosso messaggio con cui Carlo III e la sua consorte hanno voluto far sapere di essere «profondamente toccati» dalla partecipazione di massa dei sudditi al loro appuntamento con la storia.

Le immagini della folla imponente scesa in strada e di quella coinvolta in 67.000 party pubblici imbanditi in giro per il Regno, rappresentano un motivo di conforto per la corte. Così come le oltre 20.000 presenze al concerto di gala nel parco del castello di Windsor animato da un parterre di stelle internazionali tra cui spiccano Andrea Bocelli (unico italiano), i Take That, Lionel Richie, Katy Perry o la pianista cinese Lang Lang. Intanto i giornali mainstream si allineano nel celebrare «il trionfo» reale. Solo il Times osa mettere in evidenza - almeno in prima pagina - un accenno alle sfide che attendono il primogenito di Elisabetta: monarca «più anziano» mai incoronato nella storia del Regno, chiamato a cercare di modernizzare l’istituzione senza destabilizzarla in una società sempre più liquida, multietnica e multiculturale. Società difficile da conciliare con la retata preventiva scatenata da Scotland Yard ai danni di oltre 50 contestatori non certo minacciosi. Il leader del movimento Republic, Graham Smith, ha tuonato: «Questo non è più un Paese in cui si possa protestare pacificamente».

