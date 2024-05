Carlo Sciarra:  tanti appassionati, si meritano un 250 

Carlo Sciarra, 67 anni, sassarese, è la mente del Sardegna Open. E non solo, perché l’ex venditore di auto, e abile pilota su due e quattro ruote, crea e “porta a casa” la Coppa Davis a Bologna, i Mondiali italiani di beach tennis, l’Europeo di padel con la tappa di Cagliari in programma fra un paio di mesi. L’uomo di fiducia del numero 1 della Fitp Angelo Binaghi ammette: «Ho imparato da uno che ritengo inarrivabile, Sergio Palmieri».

In quanto tempo si prepara un torneo come questo?

«Sessanta giorni, dal momento della conferma dell’Atp di iscrizione al calendario cominciamo a lavorare. Il mio compito è quello di sincronizzare tutto, dall’arrivo e gestione dei materiali al personale, la formazione e i compiti. Tutto deve girare perfettamente, quella è l’unica grande difficoltà che si deve superare».

Come si arriva a guidare manifestazioni come un torneo Atp?

«Ho fatto per venticinque anni il concessionario automobilistico a Sassari, quando ho iniziato a fare questo ho portato nel tennis la mentalità organizzativa del mio lavoro ma ho “rubato” molto a Sergio Palmieri», storico boss dei principali tornei internazionali.

Il torneo è sold out. Eliminare la sessione serale ha portato la gente a Monte Urpinu?

«Secondo me sì, abbiamo dato la possibilità alle persone di poter vedere a proprio piacimento, con un solo biglietto, tutta la giornata sui diversi campi. L’altra innovazione è stata l’apertura al pubblico della terrazza del circolo, che ha fatto decollare le diverse attività non solo della ristorazione».

Cagliari si merita almeno un 250, vista la passione del pubblico?

«Senza dubbio. Il pubblico è maturo per un livello superiore».

Lamentele: i bagni non sono in grandi condizioni. E il fumo del gruppo elettrogeno disturba gli spettatori nelle file lato scuola.

«Accetto le critiche, ci sto lavorando. Sul fumo, mi scuso ma ho dovuto mettere lì il gruppo perché è in atto un intervento di Pnnr in via Garavetti e ho condiviso il cantiere».

Un voto allo staff del Tennis Club.

« Si merita un bel 9». (e.p.)

