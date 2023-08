Carlo Sanna cade e il cavallo “scosso”  conquista Siena 

Il ritorno dell'Oca “selvaggia”. Dopo quattro anni di assenza per squalifica la contrada si impone in un Palio caratterizzato da cadute clamorose. Zio Frac vince scosso, dopo aver perso già al primo giro il suo fantino, Carlo Sanna da Sindia, detto Brigante. Il figlio di Frac di Montalbo e Fabiana Baia vince davanti a un altro cavallo scosso, Tabacco della Torre. Gioisce ancora una volta Pozzomaggiore, perché Zio Frac, allevato da Costantino Calaresu, aveva già vinto l'anno scorso ma a luglio per la contrada del Drago, montato da Giovanni Atzeni, detto Tittia. E di Pozzomaggiore è anche l'altro cavallo scosso, Tabacco, allevato però da Angelo Sanna, che ha perso il suo fantino, Giovanni Carboni di Nuoro, detto Carburo, proprio alla fine ma non è riuscito a rimontare il “compaesano”.

Anche il Palio dell'Assunta è quindi sotto il segno della Sardegna, che ha fornito non solo tutti e dieci i mezzosangue presenti al Campo, ma anche sette fantini, nati o comunque originari dell'isola.

Corsa thriller

Davvero un Palio particolare, persino per una tradizione plurisecolare che ha proposto tante corse (dette carriere) avvincenti e spiazzanti per l'esito. L'ordine estratto ha messo ben tre coppie rivali nei primi sette cavalli al canape: Tartuca, Bruco, Chiocciola, Oca, Pantera, Aquila, Torre, Drago e Giraffa ultima tra i canapi con Istrice di rincorsa.

Grande tensione alla partenza proprio per la vicinanza dei rivali, soprattutto Aquila e Pantera. Sono stati necessari quattro tentativi per poter dare il via vista l'impossibilità di mantenere l'ordine. Una partenza quasi a sorpresa ma non per il grande favorito Giovanni “Tittia” Atzeni: 10 vittorie in 37 carriere, cinque consecutive. Il fantino di Nurri è scattato benissimo dall'esterno guadagnando la testa, ma alla prima curva di San Martino è caduto. Resta scosso anche il cavallo dell'Oca e ne approfitta la Pantera, con il pistoiese Jonatan Bartoletti detto Scompiglio su Anda e Bola. Compie quasi due giri in testa e sembra in controllo, ma il cavallo cade all'ultima curva di San Martino e a questo punto sprinta Zio Frac dell'Oca che viene inseguito da Tabacco della Torre che una volta perso il proprio fantino prova a rimontare. La lotta tra i due anglo-arabi pozzomaggioresi vede Zio Frac tenere la testa. Scoppia la festa, lacrime e incredulità per un successo pazzesco.

I segnali

C'è chi dice abbia portato bene la cantautrice Gianna Nannini che ha sventolato un fazzoletto verde alla cena della Contrada dell'Oca. Chi ha visto una rassomiglianza del cavallo nero dipinto da Marco Lodola nel Drappellone con Frac di Montalbo, che ha manto baio oscuro, o morello come di diceva una volta. Per il rione di Fontebranda è la vittoria numero 66. L'ultima risaliva a dieci anni fa, con Guess, montato – manco a dirlo –da Giovanni Atzeni. Quasi un'eternità per la contrada più vincente tra le 17 di Siena. Per Frac di Montalbo, che era l'unico dei partenti ad avere vinto, la conferma di grande qualità, come dimostra il secondo successo in appena due anni e soltanto quattro carriere. E del resto l'allevamento di Costantino Calaresu ha prodotto anche Viso d'Angelo, secondo l'anno scorso. Piccolo record per Carlo Sanna: è caduto 7 volte su 15. Questa è stata la sua seconda vittoria: la prima nell'agosto 2017 in sella a Porto Alabe.

