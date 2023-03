Carlo, prima visita da re in Europa «Nuovo capitolo dopo la Brexit»  

Berlino. Il massimo esperto di reali in Germania dice che i tedeschi in fondo sono monarchici, con una passione particolare per Buckingham Palace. E lo hanno dimostrato nell'accogliere Carlo, arrivato per la prima volta in qualità di sovrano a Berlino per una visita di Stato di tre giorni. Non solo con dettagli attenti, come le note di James Bond all’atterraggio all’aeroporto Willy Brandt, ma anche con uno strappo eccezionale al protocollo: il figlio di Elisabetta II, che a maggio celebrerà l’incoronazione, è il primo Capo di Stato ad essere accolto con gli onori militari davanti alla Porta di Brandeburgo. Il suo arrivo nella Repubblica federale è stato salutato come «un gesto personale meraviglioso» dal presidente Frank-Walter Steinmeier, che ha sottolineato come con questa visita si apra una nuova pagina nelle relazioni con la Gran Bretagna. Una pagina europea, oltre che tedesca. La visita di Charles e Camilla sarebbe nata infatti da «un consiglio del governo» di Sunak, ha rivelato l’ambasciatrice britannica, proprio per sanare la profonda ferita della Brexit. Il primo viaggio all’estero del monarca britannico non è andato come da programma: la tappa a Parigi, che avrebbe dovuto precedere quella tedesca, è stata disdetta a causa delle proteste di massa, che attraversano la Francia per la riforma delle pensioni.

