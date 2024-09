Carlo Pala, relatore della tesi: «Il padre mi invitò al pranzo di laurea di Martina» 

«Una famiglia che conoscevamo bene, Martina faceva servizio civile nella nostra scuola, dove è stata da subito accolta e apprezzata», sono le parole del presidente della Fondazione Guiso Gallisai, Salvatore Zizi. Martina Gleboni, uccisa dal padre, si stava costruendo la propria carriera ricca di determinazione, entusiasmo e sogni. Aveva cominciato il suo percorso con il Servizio civile nella scuola materna di piazza Satta, la storica Guiso Gallisai, dove è stata accolta con affetto e gioia e con cui aveva festeggiato sabato scorso la riapertura per l'anno scolastico. «Martina era una ragazza intelligente e sensibile, estremamente collaborativa - prosegue Zizi che parla a nome di tutto il personale -. I bambini la adoravano. Davvero un gioiello di ragazza. Conoscevamo anche il fratellino Francesco perché è stato allievo nella nostra scuola e la madre, sempre presente. L'intera scuola è turbata, triste e addolorata perché, oltre alla tragica vicenda, il legame con Martina e la famiglia era molto forte. Quando i bambini concludono il percorso da noi resta un legame forte, che continuiamo a coltivare, e così è stato con la sua famiglia. Oggi sentiamo ancor più la responsabilità nel saper ascoltare e comprendere cosa succede; troppo spesso non è così semplice, soprattutto quando si tratta di dinamiche familiari. È stato inaspettato e stravolgente. La nostra vicinanza va a tutti i familiari e affetti».

L’Università

Così come Zizi, la ricorda allo stesso modo il relatore della tesi di laurea, Carlo Pala, che in un'intervista la definisce «un tesoro di ragazza, studiosissima: si è laureata perfettamente nei tempi stabiliti con una tesi in Scienza dell'amministrazione. Aveva finito un tirocinio e uno stage in tribunale prima dell'estate, ma intanto studiava per la laurea magistrale e per i concorsi. L'ho incrociata l'ultima volta qualche mese fa in occasione delle Europeadi in città, era raggiante con il suo ragazzo e mi ha detto: "prof, vengo a trovarla a metà ottobre, ho bisogno dei suoi consigli sia sul prosieguo degli studi che per i concorsi, ci vediamo presto”. Ora so che purtroppo non la rivedrò mai più».

Choc

Pala prosegue con il cuore in frantumi: «Ieri ero incredulo, addolorato, non potevo immaginare una cosa del genere. Tornato a casa verso le 13 ho ripreso in mano la tesi di Martina, dove in tutte le copie c'era la famosa dedica al genitore omicida («A mio padre l'uomo della mia vita») e il biglietto col quale aveva voluto ringraziarmi e che mi aveva consegnato con un regalo poco dopo la laurea. Il padre era molto orgoglioso della figlia e gentilissimo con me. Mi aveva voluto invitare al pranzo di laurea al quale non ero potuto andare per altri impegni. Ricordo anche di avere scherzato con Martina e con la mamma per il fatto che sembravano sorelle, tanto era giovane la donna quando la ha avuta. Per me sono giorni tristi non avrei mai potuto immaginare quale destino crudele aspettava la ragazza e la sua famiglia».

Una foto nel giorno della laurea: Martina Gleboni vestita di rosso con in testa una corona di rose e in mano un mazzo di rose, tutte rigorosamente rosse. Così il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari ha voluto ricordare la ragazza uccisa dal padre.

