«Carlo Pahler ha firmato al mio posto» 

Il consigliere di minoranza di Serramanna Carlo Pahler da oltre un anno fa parte del Belc (Building Europe with local councillors) della Commissione europea, ma secondo il sindaco Gabriele Littera si sarebbe «autodesignato, apponendo la propria firma nella casella riservata al rappresentante legale dell’ente, che sono io». A Serramanna la vicenda della candidatura del consigliere di Serramanna Futura in seno al Belc (in italiano Costruire l’Europa con i consiglieri locali), l’iniziativa lanciata dalla Commissione europea per la creazione di una rete europea di rappresentanti politici locali sui temi europei, è venuta a galla qualche giorno fa in consiglio comunale, nella fase delle comunicazioni che precede la seduta consiliare vera e propria.

Il sindaco

«Il 12 marzo scorso ricevo una mail per conto della Commissione Europea nella quale mi si fa presente che, relativamente al progetto Belc, facendo un controllo di alcune dichiarazioni si sono accorti che quella del Comune di Serramanna è stata firmata due volte dal dottor Pahler. Specifica in tal senso che la parte di sinistra del modello va firmata dal sindaco mentre la destra dal consigliere designato dal sindaco», è la premessa alla lunga nota letta in Aula dal primo cittadino di Serramanna. «Perché un consigliere del nostro Comune presenta domanda di partecipazione ad un progetto europeo senza alcun titolo? – chiede Gabriele Littera - perché un consigliere del nostro Comune per quasi un anno ha deliberatamente nascosto al sindaco, all’amministrazione, al consiglio comunale quanto aveva trasmesso? Perché un consigliere del nostro Comune garantisce, prende impegni, accetta termini e condizioni per conto del Comune di Serramanna in totale autonomia? Perché un consigliere del nostro Comune appone la sua firma nello spazio in cui la sottoscrizione del documento è prevista da parte del legale rappresentante e si autonomina membro designato del nostro Comune?

La polemica

Le scuse annunciate («da un lato ci siamo scusati con la Commissione europea, e dall’altro ho designato un componente per quel progetto, che è l’assessore Giovanni Maccioni») e la designazione di un nuovo componente al Belc al posto di Pahler non diradano le nubi su una vicenda che, garantisce lo stesso Littera «non finisce con una comunicazione ad inizio Consiglio». Secondo Carlo Pahler «il Belc non è un organo politico e di rappresentanza, e l’ammissione ad esso avviene attraverso la mediazione di una società privata a cui si fa domanda. Il documento di ammissione inoltre non riporta da alcuna parte la dicitura “firma del legale rappresentante, ma solo “firma”».

Il consigliere

«Il sindaco Littera – conclude il consigliere Carlo Pahler – mi accusa che io abbia firmato anche nella caselle riservata a lui, ma nella lettera della commissione europea è stato invitato lui stesso ad una correzione proprio perché evidenzia un errore materiale e non altro, contrariamente alle deduzioni malevoli e di falso come vuole fare apparire».

RIPRODUZIONE RISERVATA