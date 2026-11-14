Filologo, critico, italianista con una percorso di cattedre che si snoda da Ginevra a Torino, dal Collège de France a Lugano, l’accademico dei Lincei Carlo Ossola dal 2024 presiede l’Enciclopedia Treccani. Oggi alle 19,45 sarà a Cagliari, nell’Hotel Regina Margherita, per dialogare con Alberto Sinigaglia e Bruno Quaranta sulle responsabilità degli intellettuali e ricevere, in chiusura del XII Festival Premio Emilio Lussu, il “Lussu” alla carriera.

Ma oggi che senso ha l’enciclopedia, se esiste la Rete?

«La Rete non è un’enciclopedia, è un giacimento. Nel senso più stretto del termine: una quantità enorme di strati di informazione che giacciono. E se nessuno è in grado di estrarre con certezza l’utile dall’inutile, quando non dal dannoso, il compito urgente dell’Enciclopedia diventa fornire dei prontuari per il vivere ordinario. Perciò stiamo varando un progetto sperimentale con quelle che chiamerei “enciclopedie dell’ordinario”. Tenga conto che dopo il disastro della prima guerra mondiale, e la sconfitta etica che accompagnò la vittoria politica, ci si trovò con un’Italia da rifare: Treccani e Gentile ebbero l’idea di rifarla attraverso un’enciclopedia, per costruire una classe dirigente come aveva fatto l’Enciclopedia Pomba a metà Ottocento. Oggi il nostro esperimento, che dovrebbe uscire a breve, è costruire due volumi estraendo dall’Encyclopédie del Settecento e dalla nostra Grande Enciclopedia i lemmi che si ordinano attorno a quattro grandi porzioni del vivere quotidiano: il nutrirsi, l’abbigliarsi, l’abitare e lo svago. Noi oggi fatichiamo molto più a vivere la vita di tutti i giorni anche perché manchiamo di strumenti che abbiano, come dire, la lunghezza esatta di ciò che ci serve».

Nel giacimento c’è anche la sua lectio al FestivalFilosofia sull’attualità di Nievo in tempi di robot e AI.

«È indubbio che Ippolito Nievo non avesse davanti quel che abbiamo noi, ma la letteratura vera è sempre un po’ profetica. Certo, aveva dei modelli a cui riferirsi: le macchine a vapore descritte da Leopardi nelle Operette morali, oltre ai rapidi progressi nell’industrializzazione tessile. Al tempo era in gran parte avviata la Nuova Schio di Alessandro Rossi, una vera città utopica, e del resto presso le Lanerossi si era formato lo stesso Giovanni Treccani: come vede i fili, se sono saldi, si sostengono. Quel che Nievo immagina, con una parabola che definirei perfetta, è che vengano inventati automi per sollevare l’uomo dalle fatiche materiali, e che poi via via si perfezionino e vengano trasferiti anche al lavoro femminile. A quel punto il genere umano, che non ha più niente da fare, per qualche mese si riposa, poi si annoia e infine si suicida. Direi che ci siamo abbastanza vicini: una maniera per immaginare il suicidio dell’umanità è mettere gli uomini in guerra gli uni contro gli altri. Mi sembra che ci stiamo riuscendo molto alacremente».

Per un Nievo da rileggere, un Calvino da illuminare: lei mette in guardia dagli equivoci sulla “leggerezza”.

«Sì, la lettura corrente tesse l’elogio della leggerezza come una via non faticosa per trapassare le difficoltà della vita ordinaria. Ma Calvino rinvia al Kübelreiter, il Cavaliere del Secchio di Kafka, che è una novella tutt’altro che lieve. È la storia di un personaggio di tale povertà che dalla sua stanzuccia in un sottotetto cala un cesto perché possano fornirgli qualche frutto con cui cibarsi, qualche pezzo di carbone per alleviare il freddo. Alla fine, nulla più arrivandogli, vola via – come del resto uno dei personaggi di Calvino – in questo secchio che lo porta via nell’infinito del cielo, ormai diafano e senza peso. È una leggerezza frutto della privazione, non certo quella che dobbiamo augurarci».

Frutto anche dell’improduttività. Verrebbe da giocare su un Calvino calvinista.

«Subito dopo la guerra Calvino pubblica sull’Unità un brevissimo apologo in cui due sterratori devono costruire la massicciata di una strada lungo una piana infinita. Uno dice: “Basta faticare: è un lavoro inutile, non lo finiremo mai”. L’altro gli risponde: “Sì, ma la palata che tu non dai mancherà per sempre alla storia del mondo”. È il senso del nostro operare: non c’è solo un dato di risposta materiale a un bisogno, lo scambio fatica contro paga. C’è una parte finalistica: lavoro perché questo impegno ha un fine. E un grande contributo del pensiero sardo del Novecento alla coscienza civile italiana è l’opera di Gramsci, che si interroga costantemente su questo punto: a che cosa serve il lavoro, se non a migliorare la storia a venire del mondo? Io spero di inaugurare una collana della Treccani sui grandi scrittori del Novecento regione per regione, e mi pare che da questo punto di vista la Sardegna primeggi, con una continuità impressionante e fortunata di pensatori. Un Nobel, per di più donna, come Grazia Deledda, poi Gramsci e si continua con Lussu, al quale è intitolato il premio che ho l’onore di ricevere, Satta, Gavino Ledda e Luigi Pintor, che meriterebbe di stare in un’antologia della letteratura italiana già solo per “Servabo”, che ho fatto tradurre e ho prefato nella edizione francese. È un testo di una sobrietà, di una dignità della prosa, di una robustezza intellettuale straordinarie».

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