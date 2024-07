Carlo Lugliè, l’indimenticabile lezione  

Orazio lo diceva per sé, eppure non è l’unico a meritarla. Non omnis moriar, diceva l’autore latino per la propria opera poetica, non morirò tutto, rimarrà qualcosa di me. Di Carlo Lugliè è rimasto il ricordo di una persona colta, generosa, di grande spessore scientifico. E naturalmente sono rimasti i suoi studi, e le sue indagini sulla presenza dell’uomo nell’isola fino a 9000 anni prima di Cristo. Una scoperta, in seguito a scavi nel Sulcis, del professore di Preistoria e Protostoria dell’Università di Cagliari, scomparso un anno fa, a soli 59 anni, per un tragico incidente in mare. Il tributo che i Musei Nazionali di Cagliari gli rendono oggi (a partire dalla 18), nell’Ex Regio Museo, in piazza Indipendenza 15, con il verso delle Odi di Orazio, è un refrigerium, un «gesto consolatorio», spiega la professoressa Maria Antonietta Mongiu, che con il direttore Francesco Muscolino, aprono e chiudono l’intensa serata di oggi.

Con Dessì a Videolina

“Non omnis moriar. In memoria di Carlo Lugliè”, un appuntamento di “Pomeriggi di paesaggi”, riunisce amici e colleghi di Lugliè, e ripropone l’intervista di Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda e Videolina, al docente originario di Cuglieri, che è stato direttore scientifico del Museo dell’ossidiana a Pau, di cui ha curato il progetto espositivo e l’allestimento scientifico. A prendere la parola per primo sarà Francesco Cucca, ordinario di genetica medica dell’Università di Cagliari, con il quale Lugliè aveva avviato un confronto proficuo proprio sulle ricerche intorno ai primi insediamenti umani nell’isola. Insieme con il genetista, a ricordarlo ci saranno anche Lucia Baiocchi, insegnante di lingua e cultura greca e latina al Liceo classico Siotto Pintor, Nicola Melis e Ignazio Putzu, entrambi docenti dell’Ateneo cittadino, l’uno di Storia e Istituzioni dell’Impero ottomano, l’altro ordinario di Glottologia e linguistica, nonché prorettore alla Didattica.

Momento musicale

Concluderà la commemorazione l’intervento musicale “Sulle ali dell’ossidiana”, a cura di Franco Fois, musicista e compositore, con musiche di Marco dall’Aquila, John Dowland, Santino Garsi, Francis Cutting.

Muscolino e Mongiu

Con il professor Lugliè, commenta Muscolino, «i Musei Nazionali di Cagliari avevano avviato un rapporto di intensa collaborazione sia in merito alle sue ricerche nel sito Su Carroppu, vicino a Carbonia, sia in merito al Laboratorio di Antichità Sarde e Paletnologia da lui diretto”. Inoltre, aggiunge il direttore dei Musei Nazionali, «è stato uno dei protagonisti della prima edizione dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, con una lectio, disponibile sui canali social dei Musei, sul ruolo dell’ossidiana nelle economie del Neolitico mediterraneo ed europeo». Autore di tre monografie e di oltre 130 articoli pubblicati in riviste nazionali ed internazionali, Carlo Lugliè «era uno studioso geniale» conclude Mongiu, la cui intensa attività di ricerca sul campo, di carattere multidisciplinare, ha consentito un notevole accrescimento delle conoscenze sulla Sardegna preistorica.

Team

Con il sottotitolo “Percorsi del Novecento in Sardegna”, i “Pomeriggi di paesaggi”, organizzati dai Musei Nazionali, sono curati da un solido team: Francesco Abate, scrittore e giornalista; Franco Masala, storico dell’arte; Carlo Augusto Melis, avvocato e scrittore; Nicolò Migheli, sociologo e scrittore; Roberto Pianta, vicepresidente associazione Amici dei Musei Nazionali; Valentina Savoia, dirigente del Liceo Pacinotti di Cagliari.

