Carlo Lai è pronto per il bis 

Salvo rivoluzioni dell’ultim’ora Carlo Lai correrà per un nuovo mandato a sindaco di Jerzu. Manca solo l’ufficialità. Cinque anni fa si era presentato sostenuto dalla lista civica Jerzu Futura. Per Lai è stato un quinquennio senza scossoni, non fosse per la pandemia. «Non abbiamo avuto nessuna defezione, sostituzione o abbandono nella Giunta». Il Covid ha sconvolto qualsiasi priorità e con l’emergenza è stato necessario fare i conti. «Nella gestione del Covid non c’è niente che avrei voluto fare e non ho fatto», commenta Lai, tessera Pd.

La minoranza

Nulla ancora trapela su una possibile lista avversaria. L’opposizione lavora in silenzio alla ricerca di una quadra. Elisabetta Piroddi, responsabile organizzazione di Forza Italia, per ora non rilascia dichiarazioni e si è rivelato impossibile anche parlare con l’ex sindaco Marcello Piroddi. Tra i componenti della minoranza in Consiglio la parola d’ordine è prudenza. «Ancora è presto. Vedremo più avanti se ci saranno le condizioni per poter presentare una nuova lista», dice il consigliere di minoranza Damiano Contu». Di certo, come è prassi ormai ovunque, i simboli dei partiti resteranno in capo ai singoli. «Laddove ci fosse questa possibilità sarà comunque una lista civica», spiega Contu.

Orgoglio

Intanto Lai rivendica il lavoro svolto. L’orgoglio per i risultati portati a casa. Soprattutto sul fronte dei lavori pubblici. Il quorum potrebbe essere il suo unico avversario nell’eventualità, ormai quasi una certezza, della corsa alla fascia tricolore. Se Lai dovesse guidare una nuova lista la parola d’ordine sarebbe, a suo dire, inclusione, con uno sguardo a tutti i settori che animano la comunità jerzese. Mancano poco meno di due mesi alle elezioni.