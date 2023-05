Carlo Lai corre da solo: «Sono il sindaco di tutti» 

Una sola lista in campo e più che un sospetto: i sostenitori di Marcello Piroddi (o almeno una parte di essi) non andranno a votare. È la tesi sostenuta dal candidato e sindaco uscente Carlo Lai al primo dei tre incontri che ha in programma per presentare ai concittadini il lavoro fatto e il programma per i prossimi cinque anni. Quelli che dovrebbero ancora una volta vederlo in campo insieme alla sua squadra. Un team affidabile che vede in Simona Demurtas, vicesindaco uscente e vice coordinatrice di FdI, il suo punto di forza.

«Sono il sindaco di tutti voi che sceglie di ricandidarsi. Il sindaco lo si può fare solo con una squadra alle spalle. La mia è una lista di rinnovamento e continuità. Un rinnovamento autentico. Mi metto a disposizione di Jerzu della comunità che amo». Queste le prime parole di Lai, che ha poi presentato i candidati: Gianfranco Melis, Mauro Mura, Andrea Allegria, Nicola Serrau, Serafino Laconi, Simona Demurtas, Antonella Melis, Marinella Deidda, Mario Serrau, Fabrizio Contu Belinda Locci, Alessandro Melis.

«Abbiamo fatto tante in cinque anni – hai poi detto il sindaco – ma sono tante le cose da fare, nell'amministrare una comunità non si smette mai di aumentarne il benessere. Ho passato cinque anni parlando quotidianamente con la comunità. Abbiamo un programma improntato sull'ascolto lungimiranza legalità trasparenza impegno».

La lista Lai è civica e riunisce diverse anime di Jerzu. Tutte tranne quelle che per una serie di errori, perché solo tali si possono definire, sono rimaste fuori dall’agone elettorale.