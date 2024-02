Carlo inizia le cure e William veste i panni del vicerè 

Londra. Un futuro re faccia a faccia con il suo destino. Il principe William, erede al trono britannico, è tornato sulla scena pubblica per contribuire a colmare il vuoto apertosi nell’istituzione monarchica a causa dei problemi di salute che hanno investito casa Windsor, fino all’annuncio shock del cancro diagnosticato a suo padre, il 75enne Carlo III. Una diagnosi a cui il sovrano primogenito di Elisabetta II sta reagendo “con coraggio”. E che non gli sottrae le prerogative costituzionali di re e capo dello Stato, simboleggiate dalla prosecuzione delle udienze settimanali del mercoledì con il primo ministro (come confermato dallo staff dell’inquilino in carica di Downing Street, Rishi Sunak), seppure per telefono dalla residenza di campagna di Sandringham dove si è ritirato per affrontare gli effetti delle terapie oncologiche prescritte dai medici. E che tuttavia lo obbliga a sospendere a tempo indeterminato gli impegni esterni.

Compiti in cui è subentrata l’inseparabile regina Camilla, e a cui concorrono senza risparmio i due fratelli del monarca rimasti “attivi” nella rappresentanza della dinastia (la Firm, come viene chiamata), il 60enne principe Edoardo e la principessa Anna, infaticabile globe trotter del casato a 73 anni suonati. Ma che non possono non ricadere in primis, per un fatto d’età e di rango, sul delfino 41enne: tanto più in uno scenario nel quale pronunciare la parola abdicazione non è più blasfemo, almeno in prospettiva; e in cui le incognite sul decorso della malattia di Carlo suggeriscono giocoforza la possibilità che l’avvenire di William da re possa essere più vicino del previsto. Un orizzonte da affrontare con delicatezza istituzionale per il principe di Galles, costretto a raccogliere la sfida in un momento ancor più difficile per la prolungata convalescenza della consorte Kate: inabile a condividere con lui i doveri ufficiali per la prima volta in 13 anni di matrimonio, poiché a sua volta alle prese con un intoppo di salute serio (ma di natura imprecisata).

RIPRODUZIONE RISERVATA