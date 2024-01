Carlo III operato alla prostata 

Londra. Una succursale della Corte di San Giacomo dietro le mura di una clinica d’elite nel quartiere londinese chic di Marylebone. È l’immagine, in questo inizio 2024, della London Clinic, ospedale vip che ha accolto ieri il secondo paziente di casa Windsor in pochi giorni: re Carlo III in persona stavolta, ricoverato per un intervento chirurgico condotto in porto nel giro di poche ore su una condizione “benigna” di prostata ingrossata, preannunciato dal palazzo con inedita trasparenza fin dalla settimana passata. Un’operazione sulla carta di routine per il sovrano, la cui salute - a 75 anni compiuti e a poco più di 15 mesi dalla morte della madre Elisabetta II e dalla sua ascesa al trono dopo sette decenni d’attesa - tiene il Regno Unito col fiato sospeso. Tanto più poiché va ad aggiungersi all’intervento cui 11 giorni fa è stata sottoposta Kate, 42enne principessa di Galles e consorte del delfino William: tuttora ricoverata nella medesima struttura, e nel massimo riserbo, dopo un’operazione all’addome di natura imprecisata, ma più delicata e coperta da mistero, destinata a costringerla non solo a una degenza prolungata, ma ad almeno tre mesi lontana da impegni pubblici. Sua Maestà, a differenza della nuora, è entrato in clinica davanti alle telecamere, per tranquillizzare i sudditi.

