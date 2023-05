Carlo III, la corona sul capo del re: «Qui per servirvi» 

Londra . È stato l’erede al trono per settanta lunghi anni e ieri, durante una solenne cerimonia nell’abbazia di Westminster, Carlo III ha ricevuto la corona di Sant’Edoardo il Confessore diventando a 74 anni il quarantesimo monarca del Regno Unito proclamato nella chiesa dove è stata fatta la storia d’Inghilterra. È stato anche il giorno di Camilla, il grande amore di Carlo, l’ex rivale di Diana incoronata regina subito dopo il marito dall'arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Sul suo capo è stata posta la corona realizzata a inizio ‘900 per la regina Maria, moglie di Giorgio V. Un giorno storico, in un sabato di pioggia nella capitale bardata a festa.

L’osservato speciale

«Sono qui per servire non per essere servito», ha detto il sovrano, nella formula di rito che ha aperto la celebrazione. Presenti oltre 2.200 invitati fra teste coronate e Capi di Stato, in prima fila i principi di Galles, William e – splendente con gli orecchini appartenuti a Diana - Kate Middleton (tra loro, due dei tre figli, Charlotte e Louis, mentre George, il primogenito, secondo dopo il padre nella linea di successione, era uno dei paggetti d’onore). Harry, invece – il figlio ribelle, ai ferri corti col fratello, l’osservato speciale di questa giornata storica – era relegato in terza fila assieme ai cugini. Meghan Markle, la moglie, pur essendo stata invitata non era presente: ufficialmente la duchessa di Sussex è rimasta a Los Angeles insieme alla principessa Lilibet e al principe Archie, che proprio ieri ha compiuto quattro anni. Ma secondo molti commentatori la sua assenza a Londra avrebbe altre spiegazioni, legate ai dissapori con la famiglia reale e in particolare con la cognata Kate.

L’umiliazione

Al secondogenito di re Carlo e della defunta principessa Diana, il cerimoniale ha riservato un passaggio d’onore, l’ultimo, fra i membri di casa Windsor non attivi o non più attivi in compiti di rappresentanza. Harry – che non ha potuto indossare la divisa militare (una umiliazione) ma ha sfoggiato un tight con le medaglie conquistate in Afghanistan – ha rivolto qualche saluto. Dopo di lui nell’abbazia di Westminster sono entrati i fratelli di re Carlo tuttora attivi nella rappresentanza della Royal Family: la principessa Anna e il principe Edoardo, duca di Edimburgo.