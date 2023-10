Carlo III in visita ufficiale in Kenya chiede scusa per le “atrocità inglesi” 

Nairobi. La prima visita ufficiale di re Carlo III al di fuori dell’Europa, nel Kenya uscito dolorosamente dal dominio britannico e nel pieno delle celebrazioni per il 60° anniversario dell’indipendenza, è iniziata con le polemiche sul passato coloniale del Regno Unito e le richieste di scuse pubbliche. L’accoglienza riservata al monarca e alla regina Camilla dal presidente dello Stato africano, William Ruto, e dalla moglie Rachel, è stata calorosa, ricevuti alla State House di Nairobi, ma è stata preceduta da proteste da parte dei reduci del movimento anticolonialista dei Mau Mau, brutalmente represso dall’esercito britannico fra il 1952 e il 1960. Il sovrano ha espresso «il più grande dolore e il più profondo rammarico» per le atrocità subite dai kenioti durante la loro lotta per l’indipendenza. «Ci sono stati atti di violenza ripugnanti e ingiustificabili - ha scandito - e per questo non ci possono essere scuse». La Commissione per i diritti umani del Kenya ha chiesto anche ulteriori risarcimenti rispetto a quelli ottenuti nel 2013.

RIPRODUZIONE RISERVATA