Carlo ha il cancro adesso Londra trema per il suo re  

Londra. Re Carlo III ha un cancro, lo stesso male che 72 anni fa si portò via il nonno Giorgio VI, sovrano della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, aprendo le porte ai sette decenni del lungo regno di sua madre, Elisabetta II. La notizia si è abbattuta sul Regno Unito come una saetta, dopo l’intervento chirurgico alla prostata del 26 gennaio.

Una notizia diffusa con inedita trasparenza e immediatezza per gli standard di corte, e condita da elementi di ottimismo. Ma che getta inevitabilmente ombre sul destino di un monarca 75enne, salito al trono dopo un’interminabile attesa appena 15 mesi fa, nonché incognite sulla stabilità del Paese e della dinastia. «Durante la recente procedura eseguita sul Re in ospedale per una condizione benigna di prostata allargata - recita il comunicato di Buckingham Palace - è stato notato un problema separato, identificato da successivi test diagnostici come una forma di cancro. Sua Maestà ha iniziato un ciclo di trattamenti regolari per la durata dei quali i medici hanno suggerito di rinviare gli impegni pubblici (esterni)». Si puntualizza che Carlo continuerà a svolgere i suoi doveri costituzionali da “capo di Stato”, e che quindi non sono previste supplenze o co-reggenze formali. Il palazzo non ha indicato dove il cancro diagnosticato al re sia localizzato, né di che tipo sia. Poche ore prima aveva reso noto, con pochissimo preavviso, il precipitoso ritorno da domani del 41enne principe William all’attività pubblica, dopo che il delfino aveva annunciato “una pausa” nell’agenda ufficiale per stare vicino alla moglie Kate e accudire i figli George, Charlotte e Louis (di 10, 8 e 5 anni). Anche il principe ribelle Harry lascerà gli Usa per stare accanto al padre.

