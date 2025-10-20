Carlo Felice, via l’incrocio a raso  

Tante croci, massima insicurezza. L’incrocio a rasso per Macomer, Bosa e Mulargia sulla Carlo Felice è una roulette russa. Ma domani Anas comincerà i lavori per farlo sparire e sostituirlo con uno svincolo degno di questo nome in meno di un anno. L’intervento, del valore di circa dieci milioni di euro, l’ennesimo su una statale 131 disseminata di cantieri, fa parte del più ampio piano di eliminazione degli svincoli a raso che ha già riguardato i nuovi svincoli nord e sud di Bonorva e lo svincolo di Paulilatino. La conclusione dei lavori è prevista entro l’estate del 2026.

Traffico rivoluzionato

Per consentire le lavorazioni, è prevista la chiusura al traffico della corsia di marcia della carreggiata in direzione Sassari tra il km 148,250 e il km 148,750. Inoltre, per il traffico in direzione Sassari verrà vietata la svolta dalla statale 131 verso la statale 129 bis in direzione di Bosa e Macomer. Contestualmente, per il traffico che proviene dalla 129 bis, non sarà possibile svoltare in direzione Sassari sulla statale 131. Rimangono attive le altre manovre. Per i mezzi che percorrono la statale 131 provenienti da Cagliari e diretti a Macomer-Bosa tramite la statale 129 bis, l’accesso verrà garantito mediante inversione di marcia allo svincolo di Campeda (km 152,070). Per i mezzi provenienti da Macomer-Bosa tramite la statale 129 bis e che dovranno imboccare la statale 131 in direzione Sassari, sarà possibile effettuare l’inversione di marcia allo svincolo di Nuoro-Birori (km 142,150).

I lavori

La rivoluzione nel traffico, segnalata dall’opportuna segnaletica, si rende «necessaria – spiega Anas – per consentire la demolizione della scarpata in roccia presente sul margine destro della carreggiata, permettendo la successiva costruzione della rampa di uscita in direzione Sassari».

«Finalmente»

Soddisfatto il segretario generale regionale della Filt-Cgil, Arnaldo Boeddu: «Un ulteriore incrocio a raso sulla principale arteria stradale dell’Isola verrà eliminato. Auspico che i lavori terminino nei tempi prefissati e che le imprese che si sono aggiudicate il lavoro procedano celermente e senza intoppi. L’intervento segue un progetto più ampio che dovrebbe portare a standard di sicurezza vicini a quelli di altre regioni. Restano sempre altre strade ed altri incroci su cui intervenire ma, con questo ritmo attività e di progetti messi a compimento possiamo affermare di essere sulla buona strada. Adesso, chiude Boeddu, occorre portare a termine la strada Sassari-Alghero e sulla Olbia-Tempio.

RIPRODUZIONE RISERVATA