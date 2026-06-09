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10 giugno 2026 alle 00:29

Carlo Felice, riapre il sovrappasso di Torralba  

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Un cantiere in meno da stasera sulla Carlo Felice e meno rallentamenti per chi viaggia tra Sassari e Cagliari. L'Anas ha concluso i lavori di demolizione e ricostruzione del sovrappasso situato al km 173,350 della strada statale 131, a Torralba. La rimozione delle deviazioni è prevista entro la serata di oggi con il ripristino della circolazione su entrambe le carreggiate dell'asse principale.

L'intervento, – comunica una nota dell’azienda – del valore di circa 1,1 milioni di euro, fa parte di un ampio programma di manutenzione dei ponti e dei viadotti della principale arteria dell'Isola che ha già riguardato la completa ricostruzione delle strutture all'altezza di Bonnanaro (km 179), Siligo (km 186), Florinas (km 194), Saccargia (km 197) e del ponte Badde Olia (km 205).

Nell’Isola, al 31 maggio, risultavano attivi 95 cantieri, per molti dei quali «è in corso di ridefinizione» la data di conclusione. L’importo complessivo, tra nuove opere, supera il miliardo di euro (1 miliardo e 106 milioni, per la precisione). Sono invece “bloccati” tre interventi, per un ammontare complessivo di 3,46 milioni. Mentre per un totale di 42,3 milioni di euro sono definiti “sospesi” cinque cantieri, tutti di manutenzione.

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