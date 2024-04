Carlo Felice, la nuova “Via del litio” cinese 

L’hanno smantellata a colpi di machete, senza troppi complimenti. Un fendente imposto dagli Stati Uniti che, da sempre, hanno considerato la “Via della Seta” una pericolosissima incursione cinese in terra d’Occidente. Non l’hanno presa male i figliocci di Mao Tse-Tung, anzi. Sapevano che da lì a poco avrebbero preso il sopravvento, ben più invasivo dell’antica rotta di Marco Polo, quella tra Oriente e Occidente.

Asso cinese

L’asso nella manica dei cinesi era il Litio, una materia destinata a diventare rara, prima strappata alla terra d’Africa e poi alle immense distese a dominazione comunista. Dalla “Via della Seta” a quella del Litio, il passo è stato breve ed azzardato. La rotta questa volta è a senso unico: da Ningde, provincia del Fujian, Cina tecnologica e in espansione, sino alla 131, la Carlo “Infelice”, trasformata in un attimo, nel mutismo generale, nella nuova via sardo-cinese del Litio.Non ci vuole troppa fantasia per intravvedere quel che accade ogni santo giorno nel crocevia viario dell’Isola. Da settimane, da nord a sud, si registra un viavai impressionate di rimorchi con tanto di container destinati a rimpinguare la nuova e più avanzata forma di colonizzazione dei sardi, quella delle batterie al litio. Sino ad oggi si aveva avuta contezza “solo” del grande assalto eolico e fotovoltaico, con la Sardegna sotto attacco su più fronti. Ora, invece, giorno dopo giorno, si ha la percezione che ai pannelli di silicio e alle ciclopiche pale eoliche si stanno sommando quantitativi di Litio senza precedenti. Stiamo parlando di quantitativi spaventosi se si considera che nei documenti industriali dei produttori cinesi, quelli della Catl, si dichiara il peso di 35.000 chilogrammi per ogni container. All’interno dei quali potrebbero trovare spazio dai 30 ai 50 moduli di batteria al Litio, ognuno dal peso di oltre 600 kg.

Fiume di Litio

Se qualche mese fa “lo sbarco” delle batterie cinesi, avversate come il Diavolo dagli Stati Uniti d’America, si stava concentrando in un’area a margine della centrale Enel di Portovesme, impropriamente dedicata al Nobel Grazia Deledda, ora la statale 131 è diventata un vero e proprio “fiume” in piena di Litio in arrivo dalla Cina. Ogni giorno decine di mezzi carichi di questo “sconosciuto” materiale attraversano le strade dell’Isola senza alcuna valutazione dell’impatto che questo devastante scenario potrebbe causare alla Sardegna e ai sardi. Ad oggi, per esempio, non si conoscono gli effetti e i rischi potenziali su ambiente e salute, comprese le ipotesi ignorate di incidenti gravi, come la combustione. In questo scenario non si è tracciato nemmeno un quadro esatto di quello che potrebbe capitare se si proseguisse su questa strada, pianificando una vera e propria dipendenza energetica della Sardegna da queste batterie di stretta produzione cinese. È evidente che la “soluzione batterie” è la risposta diretta e immediata degli speculatori all’impossibilità di esportare tutta l’energia eolica o solare che si vorrebbe produrre nell’Isola. È fin troppo evidente, infatti, che non sarà facile incrementare ulteriormente il numero di cavi “guinzaglio” come il “Tyrrhenian Link”, pianificato da Terna per “esportare” l’energia rinnovabile che vorrebbero produrre in Sardegna. Del resto, anche un profano capirebbe che quel cavo da mille megawatt che si vuole realizzare non potrà mai “trasferire” quei 57.000 megawatt di rinnovabili che gli speculatori di turno vorrebbero produrre in Sardegna. È per questo motivo che dopo l’invasione eolica e fotovoltaica, si sta consumando, in maniera silente, quella cinese, con una montagna di batterie al Litio, le stesse già bandite dal Governo degli Stati Uniti d’America. Invece, come se la Sardegna fosse l’ultima colonia della Repubblica italiana, si sta scaricando qui un quantitativo di Litio impressionante, considerato che manca persino una contabilità esatta di quanto ne stia sbarcando nell’Isola. La valutazione numerica ha un parametro di partenza: ogni container ha una potenza di accumulo di 12 megawatt di media. Questo significa che se tutte le richieste di autorizzazione di pale e pannelli si trasformassero in via libera, lo Stato dovrebbe autorizzare “ motu propriu” la bellezza di 4.750 container da piazzare a fianco dei parchi eolici o fotovoltaici. Stiamo parlando di centinaia di milioni di kg di litio che verrebbero impunemente scaricati in Sardegna, senza alcuna valutazione ambientale e strategica.

Batterie per il passato

Batterie destinate da qui a poco a diventare obsolete e fuori mercato, autorizzate senza alcuna valutazione d’impatto ambientale, considerato che la loro collocazione avviene con un decreto ministeriale senza alcun tipo di analisi preventiva e condivisa. Portovesme è il caso più emblematico, dove la distesa di batterie cinesi, quelle vietate dal Senato americano, si sta ampliando a vista d’occhio, come mostrano le immagini aeree che pubblichiamo. Non solo il campo di batterie cinesi riposto alle spalle della vecchia centrale Enel del Sulcis ha superato i 140 container previsti dal decreto dello scorso ottobre, ma l’ex ente elettrico di Stato ha iniziato un nuovo “accampamento” a ridosso della nuova centrale, questa volta con vista mare.

Servitù «made in China»

In uno scenario in rapida trasformazione, con la centrale che verrà chiusa senza aver ipotizzato nessun tipo di riconversione, a metano e poi a idrogeno, la Sardegna resterà in balia della speculazione eolica e fotovoltaica, facendola diventare una vera e propria centrale a batterie cinesi in mezzo al Mediterraneo. L’ennesima servitù straniera in terra sarda.

