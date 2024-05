Carlo Felice è di nuovo rossoblù, con una sorpresa: l'omaggio speciale per Gigi Riva. Ieri mattina all'alba si è ripetuta una tradizione che va avanti dagli anni Sessanta: vestire coi colori del Cagliari la statua che domina piazza Yenne. Se un anno fa, dopo la promozione, l'accento era stato posto sul ritorno in A e Claudio Ranieri stavolta il tema aggiuntivo riguarda il Mito: assieme alla tunica e al cappello rigorosamente rossoblù, con sciarpa e bandiera dei Cagliari Club, la statua ha ora anche una maglia che raffigura il volto di Riva e la scritta “Grazie Gigi”.

L’iniziativa

A effettuare la vestizione, fra le 6 e le 8.30 del mattino, il Centro Coordinamento Cagliari Club col presidente Tore Saba e la vicepresidente Donatella Dessì. «Una grande emozione», afferma quest'ultima. «La salvezza ci ha portati a onorare i nostri colori rossoblù, vestendo Carlo Felice e ricordando il grande Gigi. Era giusto omaggiare anche lui, per quello che ha fatto». Nelle due ore di operazioni, con un camion col cestello, in tanti si sono fermati a osservare la vestizione. «Abbiamo messo Gigi come segno in più: è bellissimo», aggiunge la super tifosa Milena Masala, presente col Centro Coordinamento fin dalle 6.

