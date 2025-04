Carlo Felice, deviazioni e code nella strada dei lavori perpetui 

Inviato

Porto Torres. Vecchia e malandata per lunghi tratti, la Carlo Felice esibisce una caratteristica da crisi di nervi sicura. Soprattutto nel versante Sassarese, l’incubo delle code per lavori in corso non finisce mai. E benché per rango e storia sia la regina delle strade sarde, percorrerla senza meta fa venire fuori limiti, pecche e (ma sì...) pure qualche pregio.

La situazione

Chiusi i cantieri, è stato riaperto il tratto che dal Medio Campidano immette a Cagliari. Neppure il tempo di festeggiare l’eliminazione delle deviazioni verso le complanari che, soprattutto nel Nord dell’Isola, sono riapparsi i cartelli di lavori in corso, seguiti da un “blocco” appresso all’altro, e numerose riduzioni di carreggiata per garantire il doppio senso di marcia. Benché ben segnalate, spesso queste ultime sono pericolose, soprattutto se non si osservano con attenzione la segnaletica e i limiti di velocità, nei tratti in questione a 30-40 chilometri orari. Ed eccola la 131, che abbiamo percorso per tutti i suoi 231,5 chilometri, fino al molo dei traghetti che da Porto Torres portano a Genova.

In viaggio

La prima, importante, riduzione di carreggiata è all’uscita di Cagliari verso Monastir: al chilometro 14 si avverte già qualche disagio, soprattutto in condizioni di traffico pesante o di maltempo. Poco più avanti, subito segnalato dai catarifrangenti sistemati dall’Anas, nuova riduzione della carreggiata al chilometro 21, bivio Senorbì. Si scorre a una corsia anche dal chilometro 27 (bivio Nuraminis) per un breve tratto. Stesso scenario dal chilometro 33, poco prima dell’ingresso per Serrenti. I lavori, da 45 milioni, riguardano anche il rifacimento di ponti e complanari, per un investimento da 45 milioni. E dal chilometro 36 al 37, uscita per Furtei, dove sono in corso i lavori per il rifacimento del manto. A proposito: fin qui l’asfalto, a parte qualche lieve imperfezione, pare aver retto a traffico, tempo e intemperie. Ma non raccontatelo troppo in giro: dal chilometro 45, svincolo per Guspini, si balla per un po’ per via delle buche rattoppate alla meglio. Niente di grave, ma da segnalare.

Serenità e sorprese

In direzione Cagliari-Sassari, un po’ meno in quella opposta, è parsa buona la tenuta del manto stradale lungo tutta la parte oristanese e nell’abbrivio di quella barbaricina oltre Santa Cristina (nella direttrice Sassari-Cagliari grosso modo fino al bivio per Bonarcado-Seneghe). Poi, però, si manifesta l’immediata sorpresa di un duplice restringimento per lavori: prima dal chilometro 114 al 117, poi dal 119, con la divisione della carreggiata per favorire il doppio senso di marcia, in pratica fino all’innesto per la 131 Dir verso Nuoro e Olbia. Nel cantiere si possono notare chiaramente tubazioni e materiali per il restyling della carreggiata e per la realizzazione di altre opere. Interventi di rilievo anche qui, con la riduzione della carreggiata a due corsie, d’ora in poi per favorire il doppio senso di marcia, tra i chilometri 142 e 144 nel versante tra Birori e il nuraghe Santa Barbara (in direzione Sassari-Cagliari poco prima dello svincolo per Nuoro-Macomer) e tra i chilometri 158 e 161, tra lo svincolo per Bonorva sud e l’ingresso al centro abitato di Bonorva. Nuovo blocco e doppio senso su due corsie all’altezza di Cossoine, dal chilometro 163 al 166, a una manciata di chilometri dal raccordo per Giave. E ancora, in tutta la galleria Chighizzu, dal chilometro 205 verso l’uscita per Sassari viale Italia. Infine, dal chilometro 208, poco prima della galleria Truncone, per alcune centinaia di metri.

Rischi

Affrontare questi tratti di notte o in condizioni di viabilità non ottimali, o la mattina, negli orari di apertura e chiusura di scuole e uffici, considerata la vicinanza alla seconda città dell’Isola, non deve essere una passeggiata senza stress. Sono gli ultimi cantieri aperti in un versante della strada dove, in larga parte, l’asfalto andrebbe rinnovato: nonostante miglioramenti anche recenti, le voragini decennali rattoppate e nel frattempo riaperte, non contribuiscono alla salute di sospensioni e ammortizzatori, a danno (non solo economico) degli automobilisti. Scenario simile nella diramazione, la Statale 291, per Alghero, bloccata per un restyling e la sistemazione della barriera New Jersey per dieci chilometri. Tuttavia nel Sassarese, a differenza di altri tratti provinciali, la pulizia delle cunette sembra essere stata effettuata per tempo. Sporche, ma attiene al senso civico dei cittadini, le piazzole di sosta: non un buon biglietto da visita, assieme ai parchi eolici e fotovoltaici, per i turisti che presto arriveranno nell’Isola.

