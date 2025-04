Carlo e Camilla arrivano a Roma Agenda fitta di appuntamenti 

Londra. Re Carlo III ha un’autentica passione per l'Italia e «non vede l'ora» di arrivare a Roma, oggi, per la visita di Stato di quattro giorni che lo vedrà insieme con la regina Camilla ospite del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un banchetto in suo onore al Quirinale, a villa Pamphili per un incontro bilaterale con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e in Parlamento dove parlerà alle Camere riunite. Una visita dall’alto valore simbolico: il sigillo di un'amicizia fra Italia e Regno Unito, già tradizionalmente solida ma che vive un momento di particolare sintonia. Il sovrano porta in Italia tutto il suo soft power a sostegno del suo governo e a conferma delle eccellenti relazioni bilaterali. E Roma farà da sfondo anche a un'importante ricorrenza personale: il 20° anniversario delle nozze, che si celebrarono il 9 aprile 2005 con una cerimonia civile alla Guildhall di Windsor, seguita da una benedizione religiosa alla cappella di San Giorgio nel parco del castello di Windsor.

La coppia reale avrà una fitta agenda, dalla quale però è stata rinviata la visita in Vaticano e l'udienza con papa Francesco. Confermata invece la tappa a Ravenna giovedì, tra l'altro una delle poche città italiane che Carlo non ha già visitato in passato, visto che di viaggi in Italia da erede al trono ne ha compiuti negli anni già 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA