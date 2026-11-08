Carlo Cracco e la forza dei sardi «Trasformate l’Isola in opportunità» 

Piazza Sella gremita, nessun posto libero a sedere e una calca di persone tutt’intorno, pronte a vedere all’opera lo chef superstar di “FUN_GO – Cooking, Art & More”. Sabato sera Carlo Cracco è salito sul palco della manifestazione culinaria, dopo una mattinata di lavoro con le ragazze e i ragazzi dell’IPIA Ferraris. A creare l’atmosfera giusta per accoglierlo, ci ha pensato il maestro Gavino Murgia, con un’esibizione sassofono e voce, mentre sullo schermo scorrevano le immagini di Iglesias. “MasterChef” ce lo ha fatto conoscere come giudice temibile ma, anche se lui dichiara di essere molto peggio, a Iglesias ha regalato sorrisi e piaceri per il palato. Subito dopo lo spettacolo lo abbiamo incontrato per una conversazione che parte dal fungo e arriva al piatto, ai giovani, alla Sardegna e al messaggio dell’edizione.

Partiamo dall’ingrediente principale: il fungo. Qual è il suo primo ricordo?

«Il primo ricordo risale ai funghi di grotta, quelli coltivati. Il fungo non è un prodotto facile e, quando sei piccolo, non capisci bene le differenze; se poi non vai a funghi, è ancora più difficile. Quando però impari a riconoscere il valore dei vari tipi e capisci l’importanza di andare preparati, con il patentino e senza rovinare ciò che c’è intorno, diventa un vero divertimento. Le varietà sono tantissime e alcune sono straordinarie. È un mondo vario, esattamente come quello vegetale».

Come lo ha inserito nel suo piatto che ha portato in piazza?

«Il mio piatto è costruito su un equilibrio di sapori e consistenze, dove l’intensità del fungo è protagonista. Ho voluto mostrare come ingredienti della cucina quotidiana possano trasformarsi attraverso tecnica, ricerca e sensibilità. Al centro c’è l’uovo, un alimento abbastanza neutro che esalta il sapore più deciso del fungo. Al mattino, con i ragazzi, abbiamo preparato i funghi saltati: porcini, pioppini, chiodini, shiitake e cardoncello. Sopra una purea classica di patate - con olio, burro, sale e pepe - abbiamo adagiato l’uovo bollito, con il tuorlo molto cremoso, quasi crudo. Del fungo non abbiamo buttato nulla. I gambi, essiccati e frullati insieme all’anice stellato, hanno dato al piatto un delicato sentore di liquirizia».

Al suo fianco, oggi, molti giovani. Cosa vuole trasmettere loro?

«Lavoro sempre a contatto con i giovani: sono loro che porteranno avanti il mestiere, sono il nostro futuro. Ognuno assorbe qualcosa di ciò che fai, anche senza dirglielo, e poi lo porta avanti a modo suo. Il nostro è un mestiere che si fa per gli altri e il sapere non si può conservare per sé, bisogna trasmetterlo. Quando trovi qualcuno che ci crede come ci hai creduto tu, devi aiutarlo a trovare un obiettivo e dargli fiducia. Per me conta molto la curiosità. Cerco ragazzi non solo bravi a cucinare, ma aperti, capaci di guardare quello che c’è nel mondo. E devono sentirsi liberi di sbagliare, perché solo attraverso l’errore si diventa bravi».

Dopo tanti anni è tornato a Iglesias. Come le è sembrata? E che rapporto ha con la Sardegna e la sua cucina?

«Iglesias è sempre bellissima, proprio come me la ricordavo! Mi piace molto questa regione, un posto pazzesco con un suo DNA e un’unicità: da nord a sud, fino all’interno, hai di tutto e di più. Più che un ingrediente in particolare, della cucina di quest’isola, mi resta in mente il saper fare e il saper produrre qualcosa che poi si usa. Penso alla bottarga, ai culurgiones, alla fregola. E al pane carasau, un’idea fantastica: due sfoglie, semplicissime, eppure un’idea fantastica. Ciò che apprezzo di più non è tanto il prodotto in sé, quanto quel saper fare e trasformare in opportunità».

Che cosa dice una manifestazione come “FUN_GO” sul rapporto con il territorio?

«Trent’anni fa una manifestazione così sarebbe forse stata impossibile. Oggi, per fortuna, si cerca di dare importanza al territorio, per rispettarlo e preservarlo. Un ingrediente stagionale e spontaneo come il fungo racconta benissimo tutto questo: se la terra non è buona, sana e pulita, non cresce. Conservazione del territorio, rispetto e sostenibilità ambientale sembrano cose scontate, ma non lo sono, soprattutto quando hai un prodotto come i funghi».

Il 12 novembre arriva la Guida Michelin Italia 2027 e i rumors puntano sulla sua nuova apertura a Roma. Cosa si aspetta?

«Cerchiamo sempre di lavorare bene. Il cliente è sacro e merita la massima attenzione. Se il premio arriva, bene, ma per noi l’importante è il cliente e divertirsi insieme in cucina. In fondo, ho scelto di fare il cuoco per un motivo semplice: perché si mangia!».

Una cucina sempre attenta al territorio e alle persone, quella di Cracco: questa è la stella che conta di più e che a Iglesias ha brillato forte.

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