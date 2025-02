Carlo Conti l’antifascista «Promesso: il mio Sanremo vi manderà a nanna all’1.20» 

Promette di chiudere entro l'1.20 - «Concedetemi almeno l'1.40 in finale» - e conta di riuscirci tagliando monologhi e chiacchiere. Carlo Conti presenta la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo più serafico che mai. L'eredità di Amadeus non lo tocca («Non bado agli ascolti») e il gossip lo liquida in due parole («Non conduco Sanremo Island»). E se gli si chiede se si definisca antifascista, «certo, che problema c'è? Ma trovo la domanda anacronistica: mi preoccupano altre cose del futuro. Ma non dovremmo dimenticare quello che hanno fatto i nostri genitori e i nostri nonni per la nostra libertà». Stasera si comincia. Sono 29 gli artisti big in gara dopo il forfait obbligato di Emis Killa e tornano 4 “Nuove Proposte”.

I co-conduttori

Assieme a Carlo Conti aprono le danze due mostri sacri come la navigata Antonella Clerici e l’esordiente Gerry Scotti. Domani vedremo l'inedito trio Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, giovedì Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Orgoglio sardo con Mahmood e Geppi Cucciari nella serata delle Cover, in finale Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

Gli ospiti

La città dei fiori è già impazzita per Lorenzo Jovanotti che si è lanciato in un bagno di folla accanto all'Ariston. Stasera ci saranno anche l'israeliana Noa e la palestinese Mira Awad, che canteranno la pace sulle note di Imagine. Domani Damiano David, senza il resto dei Maneskin, con il cast del film “Follemente”. Giovedì i super ospiti internazionali Duran Duran a Sanremo 40 anni dopo. Ci saranno anche i ragazzi della serie di culto “Mare fuori 5”. Iva Zanicchi riceverà il premio alla carriera, mentre Antonello Venditti lo ritirerà la sera della finale. Sabato sul palco anche l’attrice Vanessa Scalera ed Edoardo Bove, il centrocampista della Fiorentina che si sta riprendendo da un malore in campo.

Il Prima e il Dopo

Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio già dal weekend sono alla guida del Primafestival, ospiti fissi I Sansoni. Conti riesuma il Dopofestival: al timone Alessandro Cattelan con Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e gli Street Clerks.

Le Nuove Proposte

Dal mondo dei talent arrivano le Nuove Proposte: Vale LP e Lil Jolie, Settembre, Maria Tomba e Alex Wise domani si fronteggiano in una doppia sfida che porterà in finale, il giovedì, le 2 canzoni vincenti.

Il Suzuki Stage

Mattia Stanga e Jody Cecchetto sono i presentatori degli artisti che si esibiranno sul palco del Suzuki Stage in piazza Colombo. Saranno da stasera a sabato nell’ordine Raf, BigMama, Ermal Meta, Benji & Fede e Tedua.

Il programma

Stasera ascoltiamo tutte le 29 canzoni in gara. Domani 15 artisti, giovedì i restanti 14. Venerdì è la serata dei duetti: i 29 si esibiscono tra di loro (lo fanno Francesca Michielin e Rkomi, Achille Lauro ed Elodie, Noemi e Tony Effe) o con ospiti. Verrà poi proclamato il vincitore della serata Cover, una gara a parte rispetto alla classifica generale. Nella quinta serata tornano a cantare tutti.

Le giurie

Tre le giurie che determineranno le classifiche: Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio. Staserà voterà solo la Giuria della Sala Stampa, domani e giovedì via al Televoto e alla Giuria delle Radio. Venerdì la palla torna a tutte e 3 le giurie, come nel corso della finalissima. Sabato, al termine delle esibizioni, verranno comunicate le prime 5 posizioni in classifica senza ordine di piazzamento. Si procederà quindi a una nuova votazione per decretare la canzone vincitrice del Festival.

RIPRODUZIONE RISERVATA