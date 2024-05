Carlo Coni, la missione è compiuta 

Era partito il 26 marzo, ha navigato per oltre mille chilometri, ieri mattina le ultime pagaiate per tornare dove tutto era cominciato 40 giorni prima, nel porticciolo di Marina Piccola. L’arrivo poco dopo le 10.30, accolto da applausi e grida dei sostenitori.

Carlo Coni ha così completato un’altra volta il giro della Sardegna a bordo del suo kayak “Diana”, bissando l’impresa compiuta nel 2018. Ma questa volta, dietro il viaggio del 47enne istruttore federale di canottaggio, non c’era solo la volontà di scoprire ogni angolo delle coste della sua terra. Lo hanno infatti accompagnato i volontari e le volontarie del progetto “Tutti nella stessa barca”, dedicato alla pulizia delle spiagge in corrispondenza del passaggio di Coni nei litorali dell’Isola. Patrocinato dai comuni di Ballao, Cagliari, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Senorbì e Settimo San Pietro, al progetto hanno aderito diversi comuni costieri ma anche dell’entroterra, oltre a scuole e numerose associazioni ecologiste. Il risultato? Circa una tonnellata di rifiuti raccolti in poco più di un mese. «Il giro in canoa è stato secondario. La cosa più importante è stata mettere insieme tante persone interessate alla sostenibilità ambientale e dare un contributo per la pulizia delle spiagge ma anche dell’entroterra», ha raccontato al suo arrivo Coni.

