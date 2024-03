Carlo Coni e il giro della Sardegna in kayak: a ogni tappa i volontari puliranno le spiagge 

La prima volta, nel 2018, era stato il progetto di uno. Ora, invece, è un progetto di tutti. Carlo Coni è ripartito ieri da Marina Piccola, a 6 anni esatti dalla prima impresa, per circumnavigare di nuovo la Sardegna a bordo del suo kayak. Il 47enne cagliaritano non sarà solo questa volta, nel suo viaggio di circa mille chilometri. Lo accompagnerà il progetto “Tutti nella Stessa Barca”, una rete di volontari che seguirà il suo itinerario e darà vita a giornate di pulizia dei litorali in concomitanza col passaggio del canoista. L’iniziativa vede il coinvolgimento di istituzioni, scuole e associazioni. Finora sono 14 i Comuni sardi aderenti, compresi quelli di Cagliari e Quartu. Per questo, la prima giornata ecologica è stata ieri, con la pulizia del Poetto, di Calamosca e della zona di Sant’Elia. «Come canoisti facciamo spesso delle giornate di pulizia delle spiagge», ha raccontato Coni. «Stavolta abbiamo voluto portare su larga scala quest’attività, convinti che si possa sensibilizzare tutti a fare una vita più attenta alla sostenibilità».

Alle 10 l’abbraccio con i sostenitori, intorno alle 10.20 la partenza. Prima tappa, mare permettendo, Villasimius. La giornata è proseguita con il lavoro dei volontari, che hanno cominciato a raccogliere i rifiuti sul litorale. Tanti i presenti: associazioni ecologiste e sportive, scuole superiori, l’Università con gli studenti di Economia, la Fondazione Giulini e il Cagliari Calcio con 4 ragazzi della Primavera. Fondamentale, per Coni, partire dall’educazione dei più giovani: «Speriamo di sensibilizzare soprattutto i bambini, perché possano essere loro un esempio per i genitori».

