Carlo Amleto nell’Isola  «In camper a Tuerredda: mai visto un mare così» 

Il fenomeno comico dell’anno arriva in Sardegna: si chiama Carlo Amleto Giammusso, in arte Carlo Amleto e, al Teatro Massimo di Cagliari, domani, sarà in scena con “Scherzo N°1, Opera Prima”. Un debutto in Sardegna per il musicista e comico siciliano, titolare di una comicità, in cui l’assurdo porta sempre a un’esplosione di senso, virtuoso “pop” sui social, dove ha spopolato col Dottor Amleto, ospite fisso di “Radio 2 Social Club”, lo storico programma di Rai Radio 2 ideato e condotto da Luca Barbarossa, oggi insieme a Ema Stokholma, conduttore del programma della domenica di Radio 2, “Il gelo è sempre più blu”, insieme alla fidanzata Giulia Vecchio e autore del tormentone, vagamente Dada, “Trittaralla”. In scena, porterà il suo teatro canzone, tra musica, sketch, racconti e poesia, il tutto all’insegna dell’immaginazione. «Non ho mai fatto uno spettacolo in Sardegna, però ci ho fatto un viaggio due anni fa, in camper con la mia ragazza. Ci siamo fatti tutta la costa Sud e siamo rimasti senza parole: il mare più bello che abbia mai visto», ci ha raccontato. «Alla spiaggia di Tuerredda siamo rimasti tre giorni di più del previsto, dovevamo partire, ma non ce la facevamo, era troppo bello».

Ci racconta “Scherzo N°1, Opera Prima”?

«È uno spettacolo di intrattenimento comico musicale, dove cerco di unire le mie due più grandi passioni, musica e comicità, in quello che si potrebbe definire teatro canzone. Mi giostro tra sketch, giochi di magia, racconti, musica, mescolando un po’ tutto insieme. Lo spettacolo non ha un filo logico, sono tanti sketch, uno dopo l’altro, però un messaggio che mi piacerebbe mandare con questo spettacolo riguarda l’immaginazione, una cosa a cui tengo tanto e che credo sia una di quelle cose che dovremmo ricordarci di tenere sempre presente, a tutte e età».

La sua comicità è musicale e la sua musica è comica, come spiega questo intreccio?

«Vengo da una famiglia, in cui la musica è sempre stata presente e ho sempre suonato il piano, ma a un certo punto, ero al liceo, ho sentito che stare seduto a suonare non mi soddisfaceva del tutto, allora ho iniziato a scrivere delle canzoni comiche e quando c’erano le assemblee di istituto sentivo la necessità di mostrarmi, di parlare. Così ho intrapreso la strada del teatro e ho studiato alla Paolo Grassi di Milano, ma la musica c’era sempre, anche se in modo parallelo. Da un po’ di anni, poi, ho trovato la strada per unire le due cose, il tutto è partito da Tg0 e da lì ho iniziato ad esplorare questo percorso, che dà tanta pasta alla mia immaginazione».

La contemporaneità, con i suoi assurdi, è una fonte di ispirazione per lei?

«Ci sono argomenti che mi affascinano moltissimo. Einstein ha scoperto che il tempo è relativo 100 anni fa, lo ha dimostrato, eppure pochissime persone lo sanno, quindi mi piace scrivere cose a riguardo. Però, in generale, più che i tempi moderni, mi ispirano moltissimo i cortocircuiti, che si creano tra il quotidiano e la musica, per cui un’aspirapolvere o la cantilena di un telegiornale può essere una melodia».

E poi c’è la poesia, un ingrediente necessario?

«Per me sì. La poesia è un ponte per l’emozione, che è la cosa più forte. È bello ridere, ma è bello anche quando, grazie alla risata, riesci ad aprire un varco, per poi andare a toccare nel profondo le persone con la poesia».

Se le dico “Trittaralla”?

«Rispondo Taramanalalla! Nel 2011 avevo scritto un post su Facebook, in cui ripetevo questo termine e un testo, che dopo tanti anni sono andato a ripescare, non so come, per il mio disco “Facciamo che io ero”. Il pezzo è nato così e pare funzioni».

