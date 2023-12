Carlo Alberto Melis a “Caffè Corretto” 

Il 2023 ha riservato grandi soddisfazioni agli sportivi e l’anno che comincia promette di essere anche meglio. Le Olimpiadi di Parigi sono l’appuntamento clou per tutti ma la Sardegna non si appresta soltanto a seguire i propri atleti nelle grandi competizioni ma a ospitarne moltissime sull’Isola. Per parlarne, ai microfoni di Carlo Alberto Melis (foto) , martedì alle 18.30 a “Caffè Corretto”, nella prima trasmissione del 2024 su Radiolina, ci sarà il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra.

