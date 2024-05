Carlo Acutis sarà proclamato santo: il Papa ha riconosciuto un miracolo 

Assisi . Un miracolo compiuto per intercessione del beato Carlo Acutis è stato riconosciuto da Papa Francesco, e pertanto, in data da definire, sarà proclamato santo. «La santità del quotidiano, la sua vita è stata una preghiera continua», ha detto ieri la madre Antonia Salzano dopo l’annuncio del Pontefice. Quando morì, il 12 ottobre 2006, Carlo Acutis aveva solo quindici anni. Una leucemia fulminante se l’era portato via in tre giorni. Il miracolo, riconosciuto come fatto inspiegabile per la scienza, riguarda una ragazza del Costa Rica, studentessa in Italia, operata per un trauma cranico dovuto a un incidente. Era in fin di vita e tuttavia si è ripresa grazie all’intercessione del beato, invocato dalla madre. Si tratta del primo santo dei millennials e della Rete, che il Vaticano ha annunciato come futuro patrono di Internet, accanto a Isidoro di Siviglia, teologo spagnolo vissuto tra il VI e il VII secolo. Scrisse le Etymologiae, la prima enciclopedia, e per questo fu scelto come patrono del web da Papa Giovanni Paolo II nel 2002.

RIPRODUZIONE RISERVATA