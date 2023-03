Carla Lai, segretaria dell’Udc Ogliastra passa al gruppo Solinas presidente 

Carla Lai, assessore ai Servizi sociali e sanità nel Comune di Ilbono, ha aderito pubblicamente al gruppo politico Solinas Presidente che conta diversi consiglieri comunali a Cagliari, Selargius, ed ora anche un assessore a Ilbono.

«È una decisione ragionata da tempo - racconta - suggellata oggi dalla mancata risposta sul territorio del nuovo segretario regionale dell'Udc nel territorio ogliastrino, disattese e ignorate».

Parole che pesano anche perché Carla Lai era stata nominata poco meno di due anni fa, nell'aprile 2021, segretaria dell’Udc Sardegna per la provincia Ogliastra. Persona molto conosciuta e stimata, lavora come infermiera all’ospedale di Lanusei e ricopre il ruolo di assessore ai servizi sociali e sanità nel Comune di Ilbono: «Continuerò in sintonia con il Governo regionale a far politica attiva nel territorio, al servizio delle persone, con Solinas Presidente». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA